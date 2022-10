Ahora sí, Congreso auditaría ayuntamientos ante numerosos pleitos

Ante las acusaciones de presuntos malos manejos en los recursos de diversos ayuntamientos emitidas por los propios ediles, el Congreso del Estado analiza la posibilidad de ordenar auditorías en tiempo real para dichos gobiernos municipales en conflicto.En entrevista, el diputado local Paul Martínez Marié, integrante de la Comisión de Gobernación, sostuvo que el trabajo de conciliación le corresponde a quienes integran dicha comisión, sin embargo, los casos donde se mencionan desvíos de recursos, mal manejo de estos o falta de transparencia “ya es la Comisión de Vigilancia la que se encarga”, detalló.“A la vez la Comisión de Vigilancia emite, mediante un acuerdo que se toma ahí al interior, una solicitud a la Secretaría de Fiscalización para que ellos pues auditen de manera directa el Ayuntamiento y en tiempo real, es decir, no esperando a que termine el ejercicio fiscal como tal sino ya desde este momento pueden ya intervenir”.Sentenció que el fin de las auditorías en tiempo real es detectar si se han encontrado o no con la documentación en tiempo y forma, por qué la documentación no viene firmada, cuáles son los argumentos para justificar proceder de este tipo, entre otras.“Es decir hacer una especie de investigación ya más a fondo para llegar a la realidad del problema y saber quién tiene la razón porque se acusan mutuamente y tenemos que conocer las dos partes”, dijo.Martínez Marie señaló que son varios los ayuntamientos que se encuentran en la mira de las auditorías inmediatas, pero el que podría ser el primer caso sería el de Tepetzintla, pues a la fecha acumula 34 quejas, la última de los agentes y subagentes municipales.“Es el que más quejas tiene en el Estado de Veracruz y por esa razón es un fuerte candidato a que se pudieran tomar medidas ya más drásticas.“Sobre todo porque como Congreso del Estado agotamos las instancias de manera conciliatoria, tratando de que ellos lleguen a un buen acuerdo, que trabajen por el bien de su población, pero donde ya es irremediable las diferencias, los problemas, pero sobre todo donde se está violentando la Ley sí tenemos que intervenir”, advirtió.Agregó que para el caso de Ayahualulco, donde uno de los ediles fue golpeado, ya se mandó una auditoría especial y dependiendo lo que arroje esa auditoría especial, en caso de encontrar situaciones de gravedad “entonces el Congreso podría dar el siguiente paso, pero eso ya se vota en el pleno el caso de una intervención, pero de manera inmediata no podemos violentar la autonomía de los municipios”.Recordó que la semana pasada se atendió al alcalde de Las Vigas, a la Síndica y al Regidor, derivado de una solicitud del propio presidente municipal donde se quejaba porque no le firman estados financieros, cortes de caja cada mes, la propuesta de Ley de Ingresos o porque no acuden a las sesiones de Cabildo.“Se atendió; expusieron cada uno la situación y se llegó al acuerdo de que todo era falta de conocimiento de la Ley en la cual se establece claramente las obligaciones y las atribuciones de cada uno de los ediles en la Ley Orgánica del municipio”.Dijo que los servidores públicos acordaron trabajar de manera coordinada, asistir a las sesiones de Cabildo, principalmente el Regidor que fue señalado de tener más de 3 faltas de manera injustificada.“No es tan fácil, tampoco es una situación de que determinemos intervenir un municipio porque hay problemas de este tipo; lleva un proceso y como se ha hecho en algunos ayuntamientos y se manda una auditoría especial por parte del Congreso no con la finalidad de sancionar ni mucho menos sino de orientar y de corregir lo que se esté haciendo mal de enero a la fecha, eso es lo que nosotros estamos considerando”, detalló.