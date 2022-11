Ahora sí se castiga el daño ambiental en Veracruz

El titular de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que hoy en día la justicia ambiental es una realidad en Veracruz gracias a que esta dependencia “es muy fuerte” y aplica la Ley para castigar la contaminación y el daño a nuestro entorno.“La justicia ambiental hoy es fuerte, existe y eso lo pueden verificar a diario los ciudadanos”, aseguró en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al recordar, por ejemplo, que el plástico que se usa para la elaboración de bolsas y popotes ya es biodegradable.“Antes no había justicia ambiental y hoy gracias a que esta Procuraduría es muy fuerte lo podemos ver a diario. Cualquiera puede ir a una tienda de conveniencia y darse cuenta que hoy la bolsa ya no es la misma bolsa de plástico, puede darse cuenta en el consumo de un popote que son popotes biodegradables. Son acciones que se emprenden para que se cumplan las leyes en materia ambiental”, dijo.Asimismo, Rodríguez Cortés resaltó que los incendios en tiraderos a cielo abierto, que en el pasado eran una constante por la no disposición adecuada de los desechos sólidos urbanos, actualmente han disminuido en un 27 por ciento.“Y en el tema de los cuerpos de agua, antes había mucha contaminación precisamente porque las empresas vertían sus residuos directamente a los ríos, a las lagunas. Gracias a las actuaciones que se han hecho, las medidas de remediación, plantas de tratamiento, lagunas de oxidación, torres de enfriamiento que son medidas que se les dictan a las empresas para cumplimiento, cerca de un 70 por ciento han bajado las incidencias en los reportes que tiene la PMA”, dijo.La decisión del titular del Ejecutivo de entregar la administración del ahora Aquarium de Veracruz a la dependencia a su cargo, aseveró, permitirá abrir sus puertas y cambiar el sentido no sólo de la exhibición de seres vivos que existen allí, sino de que cualquier ciudadano puede acceder sin pagar los martes gratuitos.“Este año que se cumplen 30 años la idea es que se presenten proyectos en donde haya más exhibición, haya más Educación Ambiental. Que la diversidad (de especies) no sólo sea del Golfo de México sino también del Pacífico. Se está trabajando un convenio con el Aquarium de Mazatlán para que esto sea una realidad”, dijo.Agregó que la ampliación de este recinto de conservación animal está pasando por una convocatoria abierta dirigida a los universitarios de instituciones que ofrecen las carreras de Ingeniería y Arquitectura.Tras la solución del conflicto que surgió con la empresa que lo operaba hasta la extinción del Fideicomiso, aseguró que todos los recursos humanos y técnicos que son necesarios están operando de manera correcta.“La vida se sigue dando en Aquarium del Puerto de la Cruz con cinco pingüinos nuevos. Estamos a punto de hacer una inversión de 30 millones de pesos en todo lo que es el soporte de vida, todo esto que está atrás de las peceras y que les permite tener un hábitat simulado en condiciones adecuadas”, expuso.El funcionario estatal sostuvo que se han superado las expectativas y se ha demostrado que el Gobierno el Estado tiene la capacidad de tener bajo su resguardo este recinto tan importante y que ha permitido tener ingresos superiores a los 200 millones de pesos.“Puedo decir que el gasto fijo es de 4 a 5 millones de pesos mensuales y es una cifra superior lo que ingresa; ha llegado ingresar hasta 16 o 17 millones de pesos en un mes y eso permite precisamente que estas economías nos permitan ahorros importantes.“(…) Gran parte de los gastos o tipos de liquidaciones fueron absorbidos por los recursos que ya tenía la Procuraduría y no tocamos el dinero que nos dejó la administración pasada. Lo guardamos en el banco y lo tenemos contemplado para su ampliación”, dijo.Precisó que conforme al Plan de Gestión Estatal que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado en enero pasado, este año se tienen que construir cuatro rellenos sanitarios y seis centros de transferencia que tendrán una máquina separadora de residuos que permitirá darles valor agregado a los desechos.“Al inicio de la administración eran tiraderos a cielo abierto, ni siquiera los residuos iban a un lugar adecuado. Teniendo los residuos en un lugar, le podemos dar mucha funcionalidad para que no vaya a los ríos, a los mares y se puedan diversificar los usos de los residuos. Vamos a poder hacer composta, a fabricar incluso aditivos para gasolinas, aceites. Se va a poder vender el propio residuo simplemente separado”, manifestó Sergio Rodríguez.El funcionario estatal auguró que al cierre de diciembre se tendrán lugares adecuados a lo largo y ancho de Veracruz que estarán a una distancia adecuada de aproximadamente 140 municipios, bajo condiciones óptimas para que sus residuos ya no sigan más en tiraderos a cielo abierto.“Esta acción va acompañada de estos lugares adecuados de cerca de 100 millones de pesos que tenemos disponibles para que una vez que los municipios decidan ya tener un plan de gestión adecuado, sumarse a esta política del Estado, cierren los tiraderos que tienen actualmente funcionando y nos permitan sanear ese sitio”, dijo.En este sentido, dijo que hay municipios reacios a disponer adecuadamente su basura, sobre todo aquellos que son muy pequeños y ubicados en zonas serranas y apartadas, donde ni siquiera tienen camiones recolectores.“Y ésta es la última etapa (del plan), junto con la parte sur porque en este plan de gestión estamos llegando a la zona sur. Vamos a hacer un relleno en Cosamaloapan, en Acayucan, pero todavía de allí hasta Las Choapas no existe un lugar adecuado.“Ahí tenemos el gran problema de Las Matas, pero estoy seguro que cuando terminemos este año y los municipios observen cómo se opera un lugar adecuado, tendremos ese rezago resuelto. Todavía tenemos 2 años y creo que lo vamos a lograr”, dijo.Sergio Rodríguez refirió que cuando asumió las riendas de la PMA, ésta tenía insuficiencia de recursos, poco personal capacitado, lo que limitaba la realización de peritajes y los expedientes que se generaban muchas veces no tenían el valor jurídico.“Hoy afortunadamente hemos ganado sentencias importantísimas que nos han permitido poner en orden a las diferentes actividades económicas con una capacidad de diálogo y política que nos permite trabajar en diferentes nichos de oportunidad como son ingenios azucareros, las jugueras, empresas que se dedican a la chatarra y una serie de actividades económicas”, dijo.Es así que este año se han recaudado cerca de 100 millones de pesos, lo que equivale a todo lo captado por los gobiernos anteriores del 2011 al 2017.“Esto nos permite cumplir con nuestro gasto corriente, cumplir con nuestra disciplina financiera y tener recursos suficientes para acciones como la limpieza de ríos, lo que hicimos en Nautla con ‘La Tortuga’, un humedal artificial muy bonito que logró omitir ese rezago que teníamos desde hace más de 200 años”, refirió.El Procurador Estatal de Medio Ambiente indicó que para 2023 los retos son “muy fuertes”, precisando una vez más la inversión para ampliar el Aquarium, la aplicación del Plan Estatal de Gestión de Residuos en más demarcaciones veracruzanas y la rehabilitación del Sistema Lagunar Interdunario de Veracruz.“Hemos hecho visitas con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque ha habido incidencias en la disminución de los cuerpos de agua, se están haciendo estudios de estas lagunas interdunarias, se va a presentar en su momento la solución. No todas las lagunas tienen por ejemplo veneros; hay que revisarlas. En algunas otras la profundidad es muy baja y el Sol genera evaporación que (reduce) el cuerpo de agua”, alertó.Adelantó que con la experiencia del humedal en Nautla, seguirán impulsando estas soluciones basadas en la naturaleza, al ser ecológicos y mucho más económicos que una planta de tratamiento porque no requiere de energía eléctrica.“Hay muchos cuerpos de agua que se pudiera aplicar este sistema y en donde pudiéramos solucionar muchos pasivos ambientales”, concluyó.