Ahora Universidad Benito Juárez tendrá facultades de Medicina y Enfermería

Ante la escasez de personal sanitario para cubrir todas las unidades de salud que hay en el país, el delegado de los programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que se construirán 55 escuelas o facultades de la Universidad Benito Juárez para formar médicos y enfermeras."No dejaron matrícula, no hay médicos, no hay enfermeras. Estamos busque y busque a los especialistas. Tuvieron que venir de otros países para atender esta demanda (...) Se le está pidiendo a Raquel Suárez que estas escuelas de la Universidad Benito Juárez sean de Medicina y de Enfermería", recordó.Recordó que el déficit es de más de 100 mil médicos en todo el territorio nacional, acusando a los Gobiernos del pasado de causar esta realidad."Y eso lo seguimos viendo ahorita, las universidades públicas están ‘bateando’ a los chavos porque no hay matrícula. Aprovechamos para decirle a los chavos que vayan a las Benito Juárez que hay lugar y es universal, gratuita, y es apoyada con una beca hasta para el que estudia", detalló.Huerta Ladrón de Guevara aseveró que revertir la "política privatizadora" del sistema sanitario mexicano desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto implica la generación de estos espacios para la formación del nuevo personal médico y de Enfermería."El Presidente ha hablado todos los días lo que fue difícil meter orden para la compra de medicamentos porque había una mafia que controlaba. Aquí mismo en Veracruz se habló mucho de estas cosas. Todo ese retroceso, estancamiento y perjuicio a la salud de la gente es el que se va revertir con este proceso de federalización del Sistema de Salud", destacó.Reiteró que en los sexenios pasados se inauguraban hospitales que eran "cascarones" porque no contaban con médicos, medicinas, ni nada.