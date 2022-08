Ahorro por uso de urna electrónica se vería a mediano plazo: Consejero OPLE

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Roberto López Pérez, calculó que la compra y utilización de urnas electrónicas en los comicios generará ahorros que se verán reflejados en el mediano plazo, es decir, en los tres o cuatro años siguientes a su implementación."La generación de economía en el uso de esta tecnología no se va a ver en el corto plazo, sí en el mediano plazo, más o menos unos cuatro años ya podríamos ver los resultados del ahorro", mencionó.Desde el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), donde este viernes el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, presentó el libro "Siete años de democracia", sostuvo que la inversión dependerá del modelo y de la cantidad de dispositivos electrónicos que se instalen en los comicios."Los datos que nosotros tenemos es que aproximadamente una urna viene costando alrededor de 35 mil pesos, parámetros que nos brindaron los OPLEs de Coahuila y Jalisco", precisó al adicionar que en Veracruz se pudieran instalar 50 urnas en 2024.López Pérez recordó que en los estados donde ya se han implementado de la mano con el INE, se basó en una muestra representativa "básicamente para no poner en riesgo la elección".En ese sentido, afirmó que los procesos electorales donde se han usado las impugnaciones por los resultados han disminuido considerablemente, y hasta el momento ninguna ha derivado en una anulación.Además, expresó que con su implementación, entre otras resoluciones a problemáticas, permitiría que las copias de las actas de escrutinio que se le entregan a los representantes de partidos, sean legibles, no como ha ocurrido que las últimas copias llenadas a mano, son borrosas."Además seríamos más amigables con el medio ambiente, habría más certeza, habría menos cansancio de la ciudadanía porque cuando hay elecciones concurrentes nos amanecemos, estamos ahí desde las 7:30 horas hasta la madrugada, cometemos errores por presión, por cansancio, nos dejan ahí el trabajo tirado", mencionó el integrante del OPLE Veracruz.Adicionalmente, añadió que los resultados definitivos serían conocidos con mayor rapidez y ya no se necesitaría esperar hasta los cómputos, tres días después de la jornada de votación."El ahorro en el uso del papel, la propia seguridad que da el tener un mecanismo informático seguro, me parece que son muchísimas bondades", insistió al reconocer que siempre podría haber un riesgo de que haya alteraciones en los resultados."Pero usando tecnología, me parece que hay mecanismo muy avanzando que garantizan muchísimo más la seguridad que hacerlo de forma convencional o manual la votación", refirió nuevamente.