AHTECA gasta mensualmente hasta 350 mil pesos en medicamentos oncológicos

La presidenta de la asociación civil “Ayúdame Hermano Tengo Cáncer” (AHTECA), Ana María Chedraui Obeso, dio a conocer que mes con mes gastan 350 mil pesos en la compra de medicamentos oncológicos que son donados a pacientes con esta enfermedad.En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la rifa del vehículo Dodge color azul del año 1949, donado por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que muchas veces se ven afectados por la falta de dinero, algo que se acrecentó durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus."Nuestra peor angustia es decir: ‘Se nos acabó el dinero y ya no vamos a poder apoyar’. Tenemos una cantidad que recibimos y a veces yo molesto: ‘Oigan miren, tengo y todavía no acabo, apóyenme’. Muchas veces mis hermanos me han apoyado, pero hay veces que ya no se puede. Mensualmente se gasta un aproximado de 350 mil pesos en medicamentos, cuando nos va bien", comentó.Chedraui Obeso añadió que en ocasiones tienen que recortar los apoyos cuando se trata de medicinas caras, a fin de poder ayudar a más personas y también a priorizar a pacientes jóvenes con posibilidades de superar el padecimiento."A veces un medicamento te cuesta 50 mil pesos entonces tampoco puedes. Sí tratamos de ayudar, nos reunimos para tratar de ayudar al mayor número de personas y a las que tienen más probabilidad de salir adelante", reiteró.Asimismo, señaló que las personas de escasos recursos, sobre todo de otras partes del Estado, no tienen para los pasajes de autobús y tampoco para los medicamentos oncológicos y los estudios de laboratorio que requieren para su tratamiento."Entonces es mucho el dinero que se requiere y nosotros tenemos muy limitado. La manera en que se lleva todo es muy clara, transparente. Tenemos 25 años de apoyar a toda esta gente. AHTECA nació como un albergue y ahora no estamos tan sólo con el albergue, también se les brindan desayuno, comida y cena a los que se quedan", resaltó.Comentó que la pandemia de COVID-19 afectó el poder atender a más personas, debido a que se tenía que limitar el aforo para evitar que se dieran contagios de dicha enfermedad sobre todo en pacientes con cáncer, lo que según ella nunca ocurrió.Enumeró que durante el 2021 se dio alimentación a 21 mil pacientes y familiares, hospedaje a 11 mil personas, 6 mil 527 medicamentos comprados con precios que van desde los 200 pesos hasta algunos bastante caros, mil 598 fármacos donados y 2 mil 476 apoyos en transporte y cortesías de ADO.