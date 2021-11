Ahued e Hipólito afinan cambio de mando en Alcaldía de Xalapa

El alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, acudió este miércoles al Palacio Municipal para revisar con su homólogo actual, Hipólito Rodríguez Herrero, el procedimiento de entrega-recepción."Venimos a saludar al señor Presidente Municipal, nos ha invitado y también para revisar los temas en total coordinación y cumplimiento del protocolo de entrega-recepción, que es a partir del 15 de diciembre", expresó a poco más de un mes de tomar las riendas del Gobierno capitalino.Ahued Bardahuil expuso que todavía no tiene designado a aquellos que integrarán el grupo que hará este procedimiento, aunque señaló que para esa fecha estarán preparados y nombrados."Ya vamos trabajando en ese sentido, tanto aquí como en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), estamos viendo los equipos que se están presentando para capacitación y para que se tenga el contacto y se haga la transición", destacó.La próxima autoridad xalapeña evitó dar los posibles nombres de su comitiva, aunque manifiestó que por Ley la síndica única electa, Cecilia Coronel, será la que encabece estos trabajos previos al relevo en el poder municipal."Ya después se agrega el equipo, esos nombres no los tenemos ahorita pero sí estamos viendo los perfiles que se requieren de los que van a entrar a la responsabilidad, en CMAS se hará el mismo tratamiento", precisó.Al añadir que espera que sea una transición administrativa y ordenada, Ricardo Ahued Bardahuil reiteró que para conformar su gabinete revisarán los perfiles que tengan una trayectoria, ética, comprobada honestidad y que estén muy preparados, "para que puedan soportar una administración que al cabo de la misma se distinga por darle resultados a Xalapa".Acotó que está esperando la confirmación por parte de los que ha contemplado para integrar su Gobierno, por lo que aseveró que por respeto a ellos prefería no decir los nombres."Estamos esperando la determinación del OPLE para el nombramiento oficial de todos los regidores que harán equipo con ellos (su Gabinete), para que hagamos una labor cercana a la sociedad (...) Una vez que ya sean oficiales con todo gusto (dará los nombres de sus funcionarios) pero les garantizo que tiene que ser gente que traiga compromiso, transparencia, capacidad y que tenga lealtad a Xalapa", insistió.El munícipe electo afirmó que las puertas de la Alcaldía estarán abiertas para atender a la población con humildad y con carácter para tomar las decisiones que vayan en beneficio de la colectividad."Un Gobierno muy ciudadano, que tenga la capacidad de ser amable, atento y que sienta la población suyo este espacio de trabajo temporal que hará este Gobierno", refrendó.