Ahued espera aplicar cada peso de presupuesto para obras en Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que su administración se está preparando para no tener que regresar los recursos presupuestados para el 2022, a la Federación, tal como ocurrió en la pasada administración.Dijo que en todo caso el eventual subejercicio se vería el 31 de diciembre, aunque explicó que las reglas de operación de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FISM) y para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) son "muy complejas" y por tanto, es difícil que ocurra el reintegro de esas partidas.“Eso se vería hasta el 31 y después, de FISM y FORTUMUN, yo creo que no, las reglas son muy complejas para poderlos gastar; sin embargo, estamos preparándonos para que no suceda”, comentó en entrevista.Explicó que del recurso que tenían del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) se incorporaron recursos propios en otras obras para que al final de finiquitos y cierres se gastaran los 151 millones de pesos de los que disponían.“Es muy difícil el programa para poderlo ejercer, hay que capacitarse mucho y que las áreas estén coordinadas para no caer en subejercicio", confesó el munícipe.En este sentido, aseguró que "a veces no es ni mala fe" lo que desencadena que se tengan que devolver recursos a la Tesorería Federal por no aplicarlos en tiempo y forma."De lo presupuestado contra la contratado, siempre hay un fondo a favor y tenemos que incorporar más obras y como las reglas son hasta septiembre y luego hay cambios ya tendríamos un problema nosotros y tuvimos que incrementarlos para que al final hagamos un recuento”, dijo.