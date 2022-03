Ahued espera dejar a Xalapa con 800 policías municipales

La meta de la administración de Ricardo Ahued Bardahuil en Xalapa es contratar cien elementos de la Policía Municipal por año, con lo cual al término de su periodo en 2025 se lograría contar con 800 uniformados en dicha corporación.Así lo indicó el regidor titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito, Daniel Fernández Carrión, quien apuntó que se están haciendo algunos ajustes presupuestales para saber cuánto dinero dispondrán para reclutar y formar a los cadetes, una vez se lance la convocatoria respectiva."Todavía no sale la convocatoria, lo que sí es que se están actualizando y certificando lo más que se pueda a los policías actuales, afortunadamente la Policía Municipal está en manos de la MARINA y tiene buena coordinación tanto con la Policía Estatal como con la Guardia Nacional (GN) y tenemos diez miembros de la MARINA dentro de la Policía Municipal que son los que están a cargo de los cuadrantes de seguridad", explicó Fernández Carrión.Precisó que una vez se emita la invitación a la ciudadanía para integrar el cuerpo de seguridad capitalino, los aspirantes serán formados en el Centro Estatal en Investigación en Seguridad (CEIS), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ubicado en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata."La capacitación actual la estamos haciendo de manera interna y coordinados con la SSP, que nos ha brindado todo el apoyo", destacó el edil al apuntar que de las unidades que se encontraron en mal estado al llegar el Gobierno de Ahued Bardahuil, faltan seis por reparar pues son las que tenían mayor daño."Lamentable porque con poco recurso se compusieron 40 patrullas y no es posible que la administración pasada no lo puso haber hecho, fue por donación que hicieron algunos empresarios pero hablamos de 150 mil pesos con lo que se compusieron estas patrullas", comentó en la entrevista.Adicionalmente, aseguró que se está logrando cambiar la imagen de la Policía Municipal y recobrando su confianza por parte de la ciudadanía, que ahora busca organizarse para conformar las redes vecinales en sus lugares de residencia.En ese sentido, enumeró que antes se tenían alrededor de dos solicitudes para la conformación de estas redes vecinales a la semana y ahora llegan a recibir más de 20."Afortunadamente les comentaba que con el tema de las alarmas vecinales que ya fue aprobado, vamos a fortalecer las redes vecinales de la policía, es un herramienta de prevención del delito gratuita y muy útil", resaltó.