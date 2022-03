Ahued invita a ambientalistas a acercarse; estoy en el Palacio Municipal, aquí vivo

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, invitó a los ambientalistas de la Capital a que se acerquen a su administración para conocer las denuncias y propuestas que tienen y así darles seguimiento y la atención debida."Siempre lo haremos (invitarlos), para eso son estos eventos, para atender sin ninguna barrera, sin que sea escondida, sino de frente y darle una celeridad a los problemas generales", manifestó en entrevista previa a las audiencias ciudadanas que se realizaron este martes en el patio central del Palacio Municipal.Ante la afirmación del integrante del Patronato para el Parque Ecológico Macuiltépetl, Sergio Humberto Aguilar Rodríguez, de que ya habían solicitado una audiencia con él pero que hasta el momento no los había recibido; Ahued Bardahuil refrendó que lo estará esperando en la sede de la Alcaldía."Yo estoy aquí (en el Palacio Municipal), aquí vivo, yo no le he negado a nadie la audiencia, saben bien que aquí estoy desde la mañana hasta el anochecer y con gusto lo atendemos, si hay alguna urgencia de más, por eso hacemos esto, porque viene gente de Obras Públicas, de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS), del municipio y los que quieran trabajar en esta administración, así será, con atención, con humildad, con carácter y con el deseo de servir a los ciudadanos", aseveró.Sobre las supuestas construcciones por parte de desarrolladores inmobiliarios en áreas naturales protegidas, con la venia de las autoridades estatales y federales, Ricardo Ahued rechazó que se hayan dado autorizaciones de ese tipo."No hemos tenido un atentando de ese nivel, hay mucho respeto y diálogo con los tres niveles de Gobierno y lo que compete a Desarrollo Urbano lo cumple con toda responsabilidad y no obedece a imposiciones, sino a reglamentos y leyes que debemos que cumplir", afirmó.El munícipe dijo que ni desde su Gobierno, ni el Estatal o Federal ha habido ninguna insinuación de llevar a cabo algún trámite fuera del marco legal."Yo los invitaría y actuaríamos en consecuencia (ante las denuncias de invasiones en laderas del cerro Macuiltépetl), muchas veces ayuda mucho la información que nos proporcionan los vecinos, por descuido, por corrupción, por desatención, por omisión y todas estas las recibimos y las atendemos en su momento", prometió.Por otro lado, el Alcalde capitalino acotó que están en la revisión del desempeño de todas las áreas de su Gobierno, para que cumplan con su función de atender a la ciudadanía."Cada una de ellas está en un proceso que revisamos semana con semana para intentar mejorar los servicios, la atención, el contacto con la sociedad y que se desarrolle tanto sistemáticamente como capacitación y mejores servicios", explicó.Finalmente comentó que después del 10 de abril, que concluye la veda por el ejercicio de Revocación de Mandato, dará a conocer el informe preciso de cómo avanza cada área de su administración y los objetivos logrados.