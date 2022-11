Ahued pide a CFE retirar postes de luz; complican movilidad de invidentes

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que debe ser la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la encargada de introducir el cableado de energía en los ductos construidos bajo la calle de Clavijero, a fin de quitar los postes que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad visual.Y es que en el tramo entre la calle Juárez y la avenida Manuel Ávila Camacho, la empresa constructora fijó sobre la acera las líneas guías para que los invidentes o débiles visuales puedan guiarse adecuadamente; sin embargo, en una parte del recorrido, estas estructuras chocan con los postes eléctricos."Se supone que hay introducción de tuberías subterráneas para que la CFE quite los postes, pero depende de la prontitud que tenga para ya retirarlos y ya ocupar los ductos subterráneos", expresó al ser cuestionado sobre esta situación.Ahued Bardahuil aclaró que esto no depende del Ayuntamiento de Xalapa o la contratista a cargo de la remodelación de dicha arteria vial del centro capitalino; sino de la empresa productiva del Estado."No depende realmente (de su administración) porque si no tendríamos que haber parado la obra, yo quisiera que los quitaran pero depende de la Comisión Federal de Electricidad. Es tema de ellos", reiteró.El Edil reconoció que hace falta más coordinación con dicha empresa estatal, por lo que acotó que en los próximos proyectos les pasarán toda la programación a fin de que "con más prontitud" haga los trabajos de introducción del cableado eléctrico, para posteriormente llevar a cabo la pavimentación."Para ya quitar los cables aéreos y ya tenerlos introducidos porque ahorita no nos los pidieron quitar", precisó al señalar que si no se quitan esos postes, no se puede cumplir completamente con las nuevas directrices en materia de movilidad."Es una obra necesaria porque estaba totalmente fracturado el drenaje, -las tuberías del- agua potable, los registros, estaba provocando hundimiento, son de las cosas que nos topamos, pero ahí vamos solventándolas poco a poco", puntualizó finalmente.