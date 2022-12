Ahued quiere transformar el entronque de Murillo Vidal y Lázaro Cárdenas

Aunque precisó que todavía no tiene un proyecto ejecutivo y la inversión que pudiera necesitar, el Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, adelantó que ya cuenta con un anteproyecto y el "render" (imágenes computarizadas en tercera dimensión) de obra que se contempla en el entronque de las avenidas Rafael Murillo Vidal y Lázaro Cárdenas.Detalló que la propuesta es quitar el puente que existe actualmente, para sustituirlo por un paso elevado y una glorieta interna que agilice la circulación vehicular en la zona, pues actualmente de congestiona al tratar de incorporarse de Murillo Vidal a la carretera federal."Ya empezamos, tenemos anteproyecto, no hay proyecto como tal ejecutivo, estamos haciendo los estudios de vialidad que están en una computadora también, revisando los aforos, ya tenemos un render inclusive, donde aparecen tanto la cantidad de vehículos que en promedio circulan", explicó Ahued Bardahuil.Dijo que con el paso elevado y la glorieta, los automovilistas que vayan de Murillo Vidal a Lázaro Cárdenas y deseen tomar el sentido hacia la Ciudad de México, pueden cruzar directamente sin tener que ir a retornar al "trébol" de Las Ánimas; al igual que los que salgan de las plazas comerciales que hay ahí en la zona y quieran tomar Lázaro Cárdenas en el sentido hacia el puerto de Veracruz, que ya no tendrían que ir hasta La Araucaria."Porque el semáforo donde está La Araucaria y el trébol de Las Ánimas están sirviendo como retornos y ya están saturados, entonces tenemos esa obra para despresurizar porque ya es un problema delicado, llegan a veces las filas (de coches) adelante de El Tejar", abundó el Edil capitalino.Reafirmó que al tener este nuevo cruce y puente vehicular se tendría mayor circulación junto con otras obras que se realizarán el siguiente año en la ciudad."Como es una obra costosa, tenemos que terminar que sea una obra viable, que cuente con la opinión de SCT porque tenemos que presentarlo para que den su opinión en esa avenida, pero sí vamos adelantados, una vez que terminemos si lo vemos viable haremos el proyecto ejecutivo y ya teniendo eso tendríamos el costo para saber de qué fondos o en qué año lo haríamos", puntualizó.Finalmente estimó que el proyecto ejecutivo estaría listo en 2023, por lo que la construcción se podría iniciar en el primer mes de 2024 por la aplicación de los recursos dado que la obra tomaría entre siete u ocho meses en ejecutarse.