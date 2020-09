Ahued reclama a la 4T: es insensible que no bajen tarifas de luz en Veracruz

La reclasificación de tarifas eléctricas en el estado de Veracruz no es cosa menor y se continuará pugnando

para que se otorguen las mismas condiciones que a otras entidades como Tabasco y Yucatán, afirmó el senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, al señalar que el tema se ha tornado hasta insensible, en época de pandemia por COVID-19.



Ahued Bardahuil, quien desde el inicio de sus labores en el Senado gestiona con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reclasificación de tarifas para Veracruz, lamentó que se dé un trato diferenciado a la entidad en comparación con otras que ya recibieron beneficios de condonación.



Durante entrevista, el también empresario recordó que esta lucha por tarifas justas la inició la izquierda y como tal, la izquierda debe responder de la misma manera a todos, ya que usuarios de Veracruz mantienen una deuda de 167 millones de pesos con CFE, lo que no es ni el uno por ciento de lo que le condonaron a Tabasco, a quien le perdonaron 11 mil millones de pesos en este sexenio, además de que le dieron la tarifa 1F que es la más baja.



“Si le dan al vecino 59 centavos en una tarifa y 5.90 en Veracruz; o le dan una reclasificación de temperaturas diferentes o consumos tope o límites de 50, 60 o 70 kb hasta 150, eso impacta diferente en el costo de un recibo de una casa de interés social en Veracruz con un monto al triple de la misma casa de interés social en Hermosillo, Mérida o Tabasco, ¡pues eso sí calienta!”, expresó Ricardo Ahued.



Además, recordó que los usuarios de Veracruz deben 160 millones de pesos pero la parte oficial, es decir, los municipios más de 300 millones, donde sólo Coatzacoalcos tiene un adeudo de más de 200 millones a la empresa productiva.



Definió que los usuarios de este Estado pagan el triple en sus consumos de luz eléctrica y por ello la lucha es justa pero no se trata de ir en contra de la CFE, sino de pagar sólo lo que corresponde, asentó.



“Veracruz es México, Veracruz es una entidad federativa y se le está dando un trato desigual a esta lucha que no es de ahora, viene de varios años pero así como se logró justicia en Tabasco, hay que sentarnos en la mesa, no sólo son las tarifas en Veracruz”, expuso.



Con respecto a la pandemia por COVID-19, explicó que la luz eléctrica se ha convertido en un pesar para los que menos tienen, puesto que, aunque siempre hayan realizado sus pagos a tiempo, si se quedaron sin trabajo y no cumplen con su pago, se les realiza el corte de servicio y a nadie le importa si hay enfermos en casa o si hay niños que necesitan tomar sus clases por televisión.



Afirmó que de nueva cuenta se observa el trato diferenciado a Veracruz, puesto que en Tabasco se prohibió el corte del servicio.



“¿Qué no sería un buen acto humanitario en la pandemia, que Veracruz después de todo lo que produce de energía, le condonen 167 millones de pesos y al que no pague, entonces sí aplicarle la ley?”, cuestionó.



Además, dijo que se debe concretar un convenio con respecto a la lucha del no pago y hay diversas soluciones pero se necesita voluntad para hacerlo.



“Unos convenios para que la gente abusiva no tenga derechos de condonación”, asentó al referir que en época de pandemia, donde la economía de los veracruzanos se vio severamente afectada y hay quienes no tienen ni para comer, “menos tienen para pagar la luz”.



Para finalizar, Ricardo Ahued reiteró que las tarifas de energía eléctrica en el centro del Estado, como Xalapa y sus alrededores, siguen siendo elevadas, en comparación con lo que se otorgó a Tabasco, Hermosillo y Yucatán, de manera que se comprometió a continuar con esta lucha, que es una de las peticiones y exigencias que mantienen los veracruzanos desde hace más de 20 años, uniéndose a la lucha con Tabasco pero sin recibir los beneficios que ya se le otorgó al Estado colindante.