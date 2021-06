Ahued se declara ganador; Xalapa “dará un giro”

El candidato de la coalición MORENA-PT-PVEM a la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que la tendencia de las votaciones es “abrumadora” y le favorecen al menos 2 a 1 y en algunas casillas incluso 3 a 1.Aunque su principal adversario, el candidato de la alianza “Veracruz Va” PRI-PAN-PRD, David Velasco Chedraui, también se declaró ganador , el morenista dijo respetar su posicionamiento, aunque aseguró que su triunfo en contundente.Acompañado por la consejera nacional del partido, Dorheny García Cayetano, y el candidato a regidor Antonio Ballesteros Grayev, aseguró que “es un gran compromiso” volver a ocupar el cargo de Presidente Municipal para que la capital del Estado "de un giro".Ahued aseveró que los candidatos a diputados locales y federales en Xalapa también aventajan en las votaciones, aseverando que en su caso “supera el 2 a 1” y en algunas casillas recibió el voto de más del 50 por ciento de los electores.Asimismo, aseguró que concluirá su periodo de cuatro años de Gobierno como Presidente Municipal “si Dios le da vida” y no dejará el cargo a García Cayetano, pues no es un asunto que esté planeado o una idea que ambos “estén pensando”.“Sería una gran Alcaldesa, pero no creo que estemos pensando en eso ni ella ni yo”, aseveró. Incluso descartó que tenga que firmar ante notario que concluirá los 4 años, pues no buscaría contender por un nuevo cargo.“Si Dios me da vida sí (concluirá su periodo); si Dios me da licencia y así es lo haré con todo gusto (…). No sería necesario firmarlo ante notario y si se refieres a que si tengo otra invitación posterior otro cargo pues yo estaría buscando psiquiatra si es que ahorita pensara en otra cosa.“A unos días le diré si decido otra cosa o no, creo que con seriedad yo le contesto que estoy firme por servir a Xalapa y para Xalapa. El que aspire por otro cargo yo tendría que ir a ver a su psiquiatra en este momento”.En cuanto a las acciones que emprendería una vez que comience su administración dijo que nadie está exento a ser auditado y en el caso del actual alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero, es una obligación revisar el estado en que deja las finanzas públicas.“Tenemos 6 o 7 meses para hacer el plan de desarrollo municipal y poner en marcha todo lo que escuchamos del diagnostico de la ciudad y con gran entusiasmo les diré que vamos a generar mucho trabajo desde el inicio y propuestas para que Xalapa tenga la palanca de desarrollo y las obras que necesita con mucha trasparencia y además con una revisión muy puntual de las finanzas públicas para que se vaya en resultados de obra y no en gasto corriente”.Finalmente aseveró que su administración se caracterizará por servir y no servirse y los funcionarios deberán entender que esa será la prioridad una vez que comience su Gobierno.