Ahued se niega a denunciar a lideresa que bloqueó la Xalapa-Banderilla

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil descartó interponer una denuncia en contra de la lideresa Arely Hernández, quien este martes fue detenida por policías estatales luego de cerrar el bulevar Xalapa-Banderilla y protagonizar una pelea con los uniformados cuando era aprehendida."Me pidieron que presentara denuncia contra ella y no lo voy a hacer, la autoridad que la detuvo me pide la denuncia, que si tenemos un agravio que presente la denuncia y no la voy a presentar", dijo.Por el contrario, el Alcalde afirmó que cuando le informó a ella que en vez de cien metros de obra de pavimentación y drenaje, en las calles Pípila y Mariano Matamoros, serían 400 metros en total, incluyendo otras vialidades contiguas para poder conectar las descargas sanitarias, salió "regañado", lo que implicó que los tiempos de contratación del proyecto pasaran y éste se cancelara por este año."Quiero acercarme a los vecinos y hacerles entender que estamos en la disposición de proponer una inversión de más de 6.5 millones de pesos en obra hidráulica, sanitaria y pavimentación. La aprobamos y me la echaron para abajo, porque quería 100 metros de pavimento y no importa lo demás", indicó el munícipe al ser cuestionado sobre el desalojo de los manifestantes.Y es que insistió que si ejecutaba una obra con esas características, sin disponer de una conexión del drenaje adecuada, la autoridad fiscalizadora iba a observar la obra y considerarla como desvío de recursos, de allí que se contempló un proyecto integral que contemplaba tres cuadras y que por la oposición de la lideresa, ahora quedará para el siguente año."Son reglas y debo cumplirlas, cómo voy a hacer una calle que no tenga punto de conexión al drenaje y toda la suciedad que salga de acá, se la tiro a otros vecinos. Ahí sí me van a parar el Palacio Municipal y aparte la autoridad me va a sancionar", reafirmó Ahued Bardahuil.Recordó que en su Gobierno se ha priorizado el diálogo más allá de ejercer acciones en contra de quienes cierren calles para demandar obras, aunque aseguró que en tiempos políticos hay personas que se enconden detrás de niños, mujeres y personas adultas para tomar esas medidas de presión."Yo aguanto, yo vengo a hacer obras, no vengo a pelear con nadie, pero tampoco me presto a chantajes, ni faltarle al municipio, ni al resto de la sociedad", ahondó al decir que el desalojo no lo ordenó el Ayuntamiento, sino la autoridad estatal luego de pedirle que permitiera la circulación vehicular por esta importante arteria."Había personas que venían a un consulta médica, que venían al Centro de Alta Especialidad o al Centro Estatal de Cancerología, por una cosa de estos caprichos, que no tienen lógica, ni sentido, se le puede permitir que tomen una avenida, yo creo que no se puede", consideró el Edil xalapeño.