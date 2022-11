Ahued y Lobeira se niegan a aumentar apoyo para adultos mayores, acusa Bienestar

Todos los municipios veracruzanos han sido invitados a formar parte del convenio de colaboración para los programas de beneficios a los adultos mayores, pero algunos todavía no aceptan, lamentó el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien resaltó los casos de Xalapa y del Puerto de Veracruz.Consideró que la indecisión se debe a falta de cultura de buen trato a los abuelitos o bien, porque tienen programas municipales de asistencia; sin embargo, resaltó que nunca es suficiente para ayudar a los adultos mayores.“Vamos a esperar, vamos a ver que pronto digan que sí quieren firmar el convenio para acudir a firmarlo, pero hasta el momento dicen que no. Ellos piensan que están haciendo –ese es un problema que tienen ese tipo de municipios–, piensan que ya con lo que hacen es suficiente y no”, dijo.Luego de que el padrón del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pasara de estar a cargo de los ayuntamientos a la Secretaría de Bienestar, señaló que se está pidiendo a los municipios que se comprometan a establecer programas para dar beneficios económicos y de trato a los abuelitos.Pero, desafortunadamente, hasta el momento, no todos los alcaldes han accedido, por ello, expresó que no intentan desplazarlos sino de ampliar los beneficios.“A lo mejor de algunos problemas de interpretación o de cultura de buen trato. Tiene que ver con un ingreso porque reducen el cobro del predial y del agua. No venimos a desplazarlos, venimos fortalecer el trabajo con las inscripciones al programa y con una coordinación de mejor trato al adulto mayor”.Manuel Huerta, indicó que una vez que se tengan los convenios se darán a conocer los municipios y apoyos que se otorgarán a los adultos mayores.