Al abordar caso Pasiano “N”, Cuitláhuac alude al narco y crímenes electorales

En Veracruz no hay presos políticos, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al aludir que en el caso de Pasiano “N” —alcalde electo de Jesús Carranza que permanece detenido— estaría involucrado el crimen organizado y se habrían cometido crímenes electorales.Sin ligar directamente a Pasiano con el hampa, el mandatario explicó que Jesús Carranza es una zona de conflicto político, social y en temas de seguridad debido a que es punto de tráfico de indocumentados, robo de ganado y, según detalló, la “Familia Michoacana” tiene intereses en el municipio.Asimismo, tras los choques y quemas de casillas en pasados comicios por la Alcaldía, el Gobernador comentó que todo esto no se puede dejar pasar sólo porque el hoy preso fue postulado por el Partido del Trabajo (PT), aliado de MORENA.El mandatario lamentó que los opositores no recuerden las situaciones que se han generado y que hoy mantienen tras las rejas a personajes como Pasiano “N” de Jesús Carranza y Tito “N” en Cosamaloapan.Asimismo, recordó que las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un presunto integrante de la Familia Michoacana que presuntamente tiene intereses en Jesús Carranza y el crimen llegó a financiar “algunas campañas”.“Nosotros no tenemos presos políticos, entonces nosotros les refrescamos la memoria (a los opositores). Sacan nada más que ‘preso político’ ¿y todo lo que he dicho qué? ¿Me tengo que hacer de la vista gorda porque lo postuló un partido que fue en alianza con MORENA? ¿Me tengo que hacer de la vista gorda si la autoridad de la Ciudad de México tiene un detenido de la Familia Michoacana con intereses en Jesús Carranza? Que se aclare, que un Juez determine”, dijo.Pasiano “N” fue detenido desde el pasado 21 de octubre del año pasado por presuntos ultrajes a la autoridad y supuestamente le hallaron armas y droga. Por ello, al acusar que “la Fiscalía miente”, familiares de Pasiano y pobladores de Jesús Carranza han demandado al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para su liberación, afirmando que se trata de un “preso político”, lo que desestimó el Gobernador.