Al alza, Infecciones Respiratorias Agudas en Veracruz

Reportes de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, indican que el Estado de Veracruz es el quinto del país en casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) con 412 mil 904 personas diagnosticadas del 1° de enero al 9 de mayo del año en curso, cifra por cierto superior en 8.2 por ciento a la de hace apenas un mes, cuando se registraron 381 mil 398.



Tan solo en la primera semana de este mes de mayo, el Sector Salud de la entidad veracruzana diagnosticó 6 mil 689 nuevos casos de personas con IRA.



De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal (https://bit.ly/3b5Igw6 ), las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, que generalmente se autolimitan, es decir, no requieren de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días.



Las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser bacterias o parásitos, que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. También puede ser por contacto con superficies contaminadas como son manijas de las puertas, barandales de transporte público, mesas o escritorio, entre otros, explica el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.



Datos del “Boletín Epidemiológico” número 20 de la Secretaría de Salud, indican que los Estados de la República Mexicana con el mayor número de casos de Infecciones Respiratorias Agudas son:



Estado de México con 923 mil 643 (397,165 varones y 526,487 mujeres)

Ciudad de México con 681 mil 438 (290,161 varones y 391, 277 mujeres)

Nuevo León con 450 mil 50 (204,738 varones y 245,312 mujeres)

Jalisco con 433 mil 968 (194,746 varones 239,222 mujeres)

Veracruz con 412 mil 904 (178,501 varones y 234,403 mujeres)



Estas cinco entidades federativas suman juntas 2 millones 902 mil 3 casos de IRA, que representan el 33.7 por ciento del total que ascendió a 8 millones 599 mil 730 casos del uno de enero al nueve de mayo-



Cabe destacar que el pasado jueves 9 de abril, la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó el informe: “Vigilancia de IRAs permite una visión más amplia de la población infectada por COVID-19”, en la que deja entrever la existencia de un subregistro de los casos de Coronavirus en México, al presentarse como Infecciones Respiratorias Agudas (http://www.unamglobal.unam.mx/?p=83561 )



Los investigadores de la UNAM advirtieron del notable o “continuo incremento” de las IRAs, lo cual constituye una evidencia indirecta del nivel auténtico de la extensión del SARS-CoV-2 en México.



“En la mayoría de los casos probablemente son cuadros de mediana a moderada gravedad que se pueden ubicar en el 80 por ciento de la población con COVID-19 que no tienen un cuadro grave”, precisa el informe de los científicos de la UNAM quienes señalan que: “los casos graves se están identificando en un reporte específico de vigilancia de COVID-19 y son los que se atienden en el nivel hospitalario”.