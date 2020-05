Al alza, llamados a saquear tiendas y transporte de carga: AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador expuso las convocatorias para cometer saqueos en redes durante la contingencia de COVID-19, según una medición realizada del 23 de marzo al 5 de mayo.



La información que presentó destaca que este delito en contra del transporte de carga va en aumento debido a que las personas argumentan “que no tienen medios para subsistir a la pandemia”.



Al respecto, detalló que Veracruz ha tenido 4 llamados, colocándose en 4 lugar nacional, detrás del Estado de México, con 16; la Ciudad de México, con 14 y Nuevo León, con 7. En quinto lugar, se encuentra Baja California, con 4 convocatorias.



En su conferencia de este miércoles, indicó que en 20 entidades se registran este tipo de llamados a delinquir; en total han sido 89 las convocatorias y se han concretado 33.



“Esto es por redes”, lamentó el Ejecutivo federal al exponer la información en Palacio Nacional durante la conferencia matutina.



Sólo en dos Estados hay detenidos, siendo la Ciudad de México con 169 personas y el Estado de México, con 53, con un total de 74.8 por ciento de vinculados a proceso.



La tienda más afectada es AURRERA, con 23 por ciento; seguida de ELEKTRA con 12 por ciento; OXXO Con 9 por ciento; SORIANA con 7 por ciento; TRANS CARGA con 7 por ciento; FAMSA, con 5 por ciento; CHEDRAUI, con 5 por ciento; Coppel, con 5 por ciento y otros negocios suman el 27 por ciento.



De acuerdo con la información presentada por el Ejecutivo, sólo el 5 de mayo se registraron 3 saqueos y 2 intentos de saqueo; también se identificó un llamado.



“A dos semanas de iniciada la Fase 3 por COVID-19, han incrementado los saqueos al transporte de carga. Destaca que, aunque los productos que son sustraídos no son de primera necesidad, las personas los roban para su venta posterior, pues mencionan que no tienen medios para subsistir a la pandemia”, señala la información que presentó López Obrador.