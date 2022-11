Al caerse Cuenta Pública 2021, Exalcaldesa de Tamiahua libra acusaciones de desvíos

El diputado local de MORENA, Paul Martínez Marie, afirmó que la denuncia de juicio político presentada contra la exalcaldesa de Tamiahua y hoy diputada del PVEM, Citlalli Medellín Careaga, actualmente es improcedente.Al respecto, el secretario de la Comisión de Gobernación explicó que la denuncia se sustentó en presuntas irregularidades en la Cuenta Pública 2021, la última en la que Medellín Careaga fungió como Presidenta Municipal.Sin embargo, el pasado 24 de octubre el Congreso rechazó las Cuentas Públicas 2021 y dio al ORFIS un plazo de 3 meses para realizar una nueva revisión, en la que los entes observados podrán realizar aclaraciones del destino de recursos.En dicho ejercicio el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) encontró un presunto daño patrimonial en ese Ayuntamiento por 10 millones 849 mil 931, siendo el último año de la administración 2017-2021.“El tema perdería fuerza en el sentido de que al no haber sido aprobada la Cuenta Pública 2021, tuvimos que regresar con plazo de 90 días que ya están corriendo. Esperemos que la próxima semana el presidente de la Comisión de Vigilancia nos cite para hacer un calendario e ir revisando los avances que haga el Órgano”.Recordó que durante la etapa de fiscalización distintos alcaldes se quejaron porque el ORFIS presuntamente no les permitió entregar documentación, sin embargo, ahora tienen 90 días para justificar el gasto.“A quienes les faltaban documentos certificados podrán aprovechar este plazo, este periodo, para poder solventar lo que quedó pendiente en sus cuentas públicas”, añadió Martínez Marié.Hay que recordar que en octubre pasado la actual alcaldesa de Tamiahua, Linda Guadalupe Rodríguez Torres, presentó una denuncia de juicio político en contra de su antecesora, acusando desvíos por más de 10 millones de pesos.Al respecto, el diputado señaló que el trámite deberá aguardar al menos 3 meses y si la actual diputada no puede solventar habría elementos para someter a revisión la denuncia.“Se tendría que esperar el resultado de esta (la nueva revisión a las Cuentas Públicas); si los señalamientos que ellos hicieron siguen vigentes una vez corregida la Cuenta Pública 2021 se tendrá que analizar la situación”, mencionó.Finalmente, recordó que actualmente todavía no hay un presidente en la comisión de Gobernación y esto se definirá en próximos días, tras la salida de Margarita Corro Mendoza para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva.