Al felicitar a los docentes, AMLO destaca relación de respeto y sin conflictos

Al felicitar a los docentes del país por el Día del Maestro, a quienes llamó “el alma de México”, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno tiene una relación de respeto con todas las expresiones magisteriales donde no ha habido conflictos o paros.



“Este 15 de mayo felicitamos a todos los docentes de México. Les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en México de niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Son nuestras maestros y maestros el alma de México”, expresó.



En Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró que ya no es como antes que se difamaba a los profesores, cuando -agregó- había la clara pretensión que la educación fuera un privilegio, olvidando que la educación es un derecho.



“Para los que siguen manteniendo esa postura, baste decirles y que se sepa en todo México, que se escuche bien, y que se escuche lejos, desde que estamos en el gobierno, una vez que cumplimos con cancelar la mal llamada reforma educativa, hemos llevado a cabo una relación respeto con los profesores, con el Sindicato de maestros, con la Coordinadora del movimiento democrático (CNTE)… y no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello”.