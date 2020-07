Al límite hospitales en Córdoba; envían pacientes COVID a Boca del Río

El Hospital General Córdoba “Yanga” está enviando pacientes Covid al Hospital General Boca del Río, tras la saturación del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) en el área de Covid.



Familiares de personas con resultado positivo y que necesitaron ser internados fueron informados que ya no había espacio en el HRRB y que serían trasladados al de Boca del Río, lo cual les ha generado incertidumbre pues solo pueden estar pendientes por teléfono.



"Mis familiares ingresaron y esperamos unas horas nos dijeron que tenían todos los síntomas y ya le hicieron la prueba pero que en el hospital de Río Blanco ya no hay espacio, se fueron a Boca del Río, nos piden números de teléfono para brindarnos la información, pero pues tenemos que estar allá, no sabemos qué vamos a hacer" explicó Magdalena Hernández quien trajo a su esposo y otro familiar que ya no podían respirar.



El hospital general Córdoba Yanga cuenta con área Covid pero solo reciben a los enfermos y una vez diagnosticados son trasladados a otros hospitales públicos.



Ahora hay temor de los familiares de enfermos Covid pues si antes se les complicaba tener información, será peor la situación pues no saben a quién acudir o cómo será el proceso de información para conocer el avance de los pacientes.