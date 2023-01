Al menos 11 docentes del Tec de Orizaba afectados por reducción de carga de trabajo

Al menos 11 académicos del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba se han visto afectados por la reducción de sus cargas de horas frente a grupo, con la consecuente afectación económica, sin que a la fecha la directora de la institución, Maricela Gallardo, corrija estas anomalías.El personal explicó que la disminución de la carga de trabajo se hizo de manera arbitraria, violentando el reglamento del personal de tecnológicos e incluso hay un docente que a pesar de que en su historial tiene 44 años ininterrumpidos de cátedra frente a grupo, ahora no le asignaron nada.Explicaron que la mala distribución de la carga académica fue hecha por el maestro Ignacio López Martínez, jefe del departamento de Sistemas y Computación, a pesar de que esto violenta el artículo 10 del mencionado reglamento, que marca el derecho del personal docente a “ser notificado por escrito de las resoluciones que afecten su situación docente en los Institutos Tecnológicos”.Indicaron que con su actuar, este docente también contraviene lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que en su artículo 7 fracción IV, se señala que los servidores públicos deberán “dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva”.Acusaron a López Martínez de falta de honradez imparcialidad, situación que ha sido hecha del conocimiento de la directora desde los primeros días de enero, sin embargo, no ha hecho nada.