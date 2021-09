Al menos 12 mil escuelas del estado de Veracruz no cuentan con certeza jurídica, es decir las escrituras y así no pueden acceder a programas de apoyo por parte del gobierno ni estatal ni federal.



El director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, dijo que en el caso de Córdoba visitaron dos escuelas del centro de la ciudad, la Francisco I. Madero y la Francisco Hernández y Hernández, pero no cuentan con escrituras por lo que darán apoyo jurídico a los dirigentes para que inicien el proceso de legalizaciones y puedan recibir apoyos, pero deberán priorizar y dar la ayuda a quien más lo necesite.



Mientras que por el caso del huracán Grace son 4 mil escuelas las dañadas en distintos grados algunas con algo fácil de remediar y otras más complicadas.



El entrevistado dijo que serán apoyadas estas instituciones con programas uno de ellos parecido al FONDEN y el seguro de daños catastróficos.



Los municipios que más afectaciones tuvieron se ubican en 41 municipios como Papantla, Poza Rica y Xalapa mismas que estarán trabajando en breve, mientras que en Córdoba hasta que haya certeza legal del predio.