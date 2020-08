Al menos 2 municipios permanecen incomunicados tras lluvias

Al menos 2 municipios se encuentran incomunicados por las lluvias de este fin de semana en Veracruz, informó la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.



"Desafortunadamente, en Filomeno Mata murieron tres personas, dos adultos y una menor de edad, en un derrumbe. Tenemos municipios que están incomunicados, tenemos por lo menos dos, Mecatlán y Chumatlán”, dijo.



Respecto a los niveles de los ríos, informó que estuvieron monitoreando el nivel del Río Cazones, por un posible ascenso pero se quedó en el Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO).



"Se hicieron evacuaciones preventivas por si subía más. En la zona de Poza Rica, que no está el río, había unas casas y fueron las que se evacuaron, afortunadamente ya no pasó a mayores. 51 familias fueron evacuadas", dijo.



La titular de PC Estatal recomendó a la ciudadanía que cuando haya personal de Protección Civil o del alguna otra corporación solicitando a las familias evacuar, acaten dichas recomendaciones, ya que es uno de los trabajos que más cuesta realizar.



"No vamos a ser una molestia innecesaria, si llega alguien de Protección Civil a su casa y les dice que salgan, es porque hay un riesgo inminente" finalizó.