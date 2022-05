Al menos 43 de los niños migrantes asegurados en Córdoba viajaban sin acompañamiento

Al menos 43 menores de edad provenientes de países centroamericanos que iban en el tráiler asegurado el pasado martes por elementos de la Policía Estatal en la autopista Córdoba-Orizaba viajaban sin acompañamiento, informó el delegado regional de la CNDH, Manuel Antonio Sánchez Hernández.La situación es alarmante, sin embargo, es el Instituto Nacional de Migración quien tomó cartas en el asunto."Realmente fueron rescatados, venían en una situación muy grave de hacinamiento, deshidratados".Se trata de adolescentes que fueron atendidos por la Procuraduría de la Defensa del Menor.Si bien expuso que no hay violación de derechos humanos porque quienes los trasladaban no son autoridades, sí hay delito, aunque no hay detenidos.El entrevistado mencionó que el DIF intervino y se aplicó correctamente el protocolo para ponerlos a disposición del INM.En todo el proceso la CEDH estuvo al pendiente y siempre que hay algún incidente de este tipo supervisan que se les brinde atención adecuada."Lo principal es verificar que los atiendan bien y en caso de que haya alguna queja es cuando intervenimos".Finalmente indicó que estarán pendientes de la llegada de la Caravana Migrante a la Patrona municipio de Amatlán.