Al Poder Judicial le faltaban 500 millones de pesos… ahora sólo son 21 millones

La directora administrativa del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Joana Marlene Bautista Flores, aseguró que no recurren a la “licuadora” para el manejo de los recursos y al finalizar el periodo de la magistrada presidenta Inés Romero Cruz se entregarán buenas cuentas, a pesar de que iniciaron con un déficit de 500 millones de pesos.“Vamos a entregar saldo blanco, siempre nuestro déficit ha sido en el Capítulo Mil; afortunadamente en el Capítulo Tres Mil, Siete Mil y Cinco Mil hemos tenido ahorros, hemos comprado lo esencial y así hemos salido a flote, porque no hacemos la licuadora como en otras administraciones se hacía”, dijo.Durante entrevista posterior a la inauguración del Centro de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) en Coatepec, la funcionaria estatal expuso que hasta el momento han sido muy transparentes, tratando de ahorrar en las compras, pero siendo eficientes y eficaces a la hora de repartir los insumos en cada juzgado.Expricó que se trabajó con rutas para agilizar los vales de gasolina, quitaron los fondos revolventes y se bajó el solario del área de administración en 30 por ciento, lo que generó un ahorro de 3.7 millones de pesos por año.No obstante, Joana Bautista aseguró que el plan de austeridad continúa en el Poder Judicial y recordó que en el área de administración no se cuenta con bonos, vales para gasolina ni apoyos extraordinarios.Por otra parte, reveló que hasta el momento mantienen un déficit de 21 millones de pesos, para solventar los 500 millones con los que iniciaron en el 2019.“Lo vamos a trabajar, vamos a lograr algunos acuerdos para cerrar con cifras blancas y que la Magistrada Presidenta pueda cumplir su período sin ningún déficit”, dijo la administradora del Poder Judicial.Por tanto, será hasta noviembre próximo cuando la Administradora realice algunos ajustes o acuerdos para lograr que se solventen los 21 millones, de los 500 millones de pesos de déficit que se mantenían en el Poder Judicial del estado de Veracruz.