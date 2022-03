Al quitar escuelas de tiempo completo, MORENA viola derechos de niños: PRI

En conferencia de prensa, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, se pronunció en contra del reciente comunicado del Gobierno Federal en el que se menciona la desaparición del programa "Escuelas de Tiempo Completo".El dirigente expuso que con esta decisión se están afectando a 25 mil planteles en todo el país y con ellos, afectando a los niños que recibían alimentación gratuita, seguridad y educación"El Gobierno de MORENA está violando los derechos de las niñas y de los niños", añadió.También informó que en Veracruz, las más afectadas son las zonas serranas y municipios como Zongolica, en donde se perjudicó a más de 50 planteles educativos.Mencionó que además de afectar a los alumnos, también se afecta a docentes que percibían un sueldo extra por este programa, el cual oscila entre los 4 y 5 mil pesos extra."Nosotros no apostamos ni queremos que le vaya mal al Gobierno, lo que no queremos es que se sigan afectando a niñas, niños y a docentes", agregó.Por su parte, el secretario de cultura del PRI, Elíseo Islas, enfatizó en la importancia de las escuelas de tiempo completo, especialmente en el marco del mes de la mujer, pues también era un beneficio para madres solteras, ya que el programa les permitía trabajar sin necesidad de abandonar a sus hijos en el hogar."Desde hace dos décadas que fue implementado el programa de escuelas de tiempo completo se benefició a madres trabajadoras y hoy parece que se les está dando la espalda", comentó.Además, reconoció que los apoyos a las escuelas hayan disminuido en pandemia, sin embargo, apoyos como escuelas de tiempo completo, no pueden desaparecer, pues es un apoyo en la educación integral de los niños."Se puede entender que por pandemia se pueda retrasar el apoyo y el respaldo para las escuelas pero eso puede suplirse por mejorar la infraestructura de las escuelas, lo que no se puede permitir es que desaparezca un programa que ha dado beneficios y que al final de cuentas siembra ciudadanos positivos y responsables", concluyó.