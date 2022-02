Alan Blasco presenta un monólogo sobre el sentido de la vida

“Vida” es el nombre de la nueva producción de Jorge Iván Iduarte, monólogo cargado de humor, thriller y sexualidad, interpretado por el mismo autor, Alan Blasco, bajo la dirección de Eduardo Córdoba, inicia breve temporada en el Teatro J.J. Herrera, del 24 al 27 de febrero, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horasLa obra, a una sola voz, narra la historia de Alan, un joven escritor que, tras una fuerte crisis económica, una depresión crónica y una sobredosis por drogas, recibe la noticia de ser ganador de un premio nacional de literatura, dicho premio se entrega en la ciudad de Monterrey. Es ahí donde el personaje emprende un inesperado viaje y antes de la ceremonia festeja desenfrenadamente. A la mañana siguiente, Blasco despierta con una sensación extraña sin saber si es una resaca, un exceso de drogas o un ataque de pánico. A partir de ese momento su vida dará un giro insospechado buscando desesperadamente la salida. Una obra que habla desde las experiencias del autor en busca del significado de la vida.“Vida” es una obra llena de reflexión, de descubrimiento y de honestidad que invita al espectador a repensar lo que pensamos, a redescubrir la vida, a comenzarla a vivir de verdad. Una puesta que nos exhorta al aquí y al ahora “…por primera vez quería tomar mi historia y a través de ella, quizás, se miren los otros…” menciona el autor, Blasco.“Ahora no pretendo escribir mundos fantasiosos, personajes imaginarios, mujeres burguesas, consumismo, capitalismo, política, temas de protesta o laboratorios de escritura, si no, al contrario, ahora tomo mis vivencias y las llevo sin tapujos a la escena”, mencionó.Tras tres años consecutivos (2018) sin presentarse en su ciudad de origen y alma mater de estudio, Alan Blasco regresa a la Capital veracruzana con un mensaje potente y pertinente en tiempos caóticos. Tras una exitosa y prolifera temporada en la Ciudad de México, elogiada por la crítica especializada, público y artistas, “Vida” vuelve al teatro xalapeño de la mano del tabasqueño Jorge Iván Iduarte, con la dirección del moreliano y destacado Eduardo Córdoba para invitar al público a su único fin de semana, breve temporada en la Ciudad de las Flores.“Vida” se presenta en el Teatro J.J. Herrera, ubicado en la calle Miguel Palacios 12 del Centro Histórico. No lo olvide, se presenta del 24 al 27 de febrero, en un horario de jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas. Ya se pueden adquirir los boletos en www.boletopolis.com, o directamente en taquilla, una hora antes del evento. Se cuenta con todas las medidas de sanitización para seguridad de los espectadores.