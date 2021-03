Alarman cifras de niñas embarazadas por abuso sexual en México: Equifonía

En el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes de Equifonía, A.C. llegaron a la plaza Lerdo de Tejada para exhibir el problema que aqueja a niñas y adolescentes embarazadas por abuso sexual.



De acuerdo con la activista Adriana Fuentes, los Centros de Salud del Estado desconocen la Norma Oficial Mexicana 046, que brinda atención y prevención a la violencia familiar y sexual, la cual establece que en caso de embarazo por violación las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria.



"Desconocimiento es lo que hay, entonces para nosotras es muy importante colocar mensajes claros, tanto para las familias como para las niñas y por qué no decirlo, también para las instituciones".



Detalló que las cifras de embarazo adolescente son alarmantes, ya que hay registros de niñas víctimas de violación con tan sólo nueve años de edad.



"Es alarmante porque en el primer trimestre, más de 60 por ciento de estas 800 niñas en el país han llegado a consulta y lo que no se les oferta en los servicios de salud es la interrupción legal del embarazo a la que tienen derecho".



Además, comentó que los servidores públicos tendrían que dar a conocer que existe esta alternativa al ser víctimas de violación.



"Hemos dado acompañamiento a algunas familias en donde se les hacen sugerencias que no están basadas en evidencia científica. Entonces es importante que las familias conozcan que ese es su derecho, para que ellas puedan exigirlo en su momento, por eso es importante que esa información llegue".



Explicó que la Norma 046 establece que cuando una niña tiene más de 12 años, no es necesaria la autorización de los padres y en aquellos casos donde es menor, sí se debe solicitar el consentimiento de la familia pero es ahí donde las instituciones de protección a menores pueden intervenir.