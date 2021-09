Albañiles de Coatzacoalcos ponen sus esperanzas en construcción de SEMEFO

Albañiles de Coatzacoalcos están a la espera de que finalmente se dé la licitación a una empresa para la construcción del Servicio Médico Forense al poniente de la ciudad y así poder conseguir empleo antes de que finalice el 2021.Vicente Aparicio Rosario, líder del sindicato de albañiles en este puerto confirmó que ya tuvo acercamiento con 2 o 3 empresas que están participando en el concurso para darle los costos de la mano de obra."No tenemos muchas fuentes de empleo, hay uno que va a comenzar al poniente de la ciudad, va a comenzar un concurso de una obra sobre los precios. Es el Servicio Médico Forense, dos o tres empresas ya se acercaron para dar a conocer los precios de los albañiles y ayudantes locales, la obra mecánica. Están en un concurso a ver quién la gana, estamos en esa temática a ver quién la gana y nos conviene porque nos dan la mano de obra local y siempre hemos luchado por ella y así le damos beneficio a la gente", dijo.Manifestó que hasta el momento es incierto saber cuánta gente saldrá beneficiada con este proyecto pues no se sabe cuántas plazas habrá disponibles, pero sin duda argumentó que habrá trabajo para los adheridos al sindicato.Aunado a ello, reconoció que este 2021 fue difícil para la colocación de los compañeros."Escasamente sale poco trabajo, Coppel dio trabajo, hubo problemas de pago, pero se resolvió, todo quedó bien", indicó.Vicente Aparicio reiteró que en el sindicato no se pide cuotas a los trabajadores.Aunado a ello, expresó que es difícil más por el tema de la inseguridad que merma la llegada de empresas y contratistas."Vamos a seguir luchando, ha sido difícil, quiero aclarar que nosotros no cobramos cuota sindical, para que sepa el pueblo que no vivimos de la costilla de ellos", señaló.