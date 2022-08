Albañiles de la obra del cuartel de la GN protestan por bajo sueldo y horario extenso

Trabajadores que construyen la base de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos amenazaron con parar la obra debido a los bajos salarios que perciben y las extensas jornadas laborales a las que son sometidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).Se trata de 40 personas quienes informaron que los horarios entre semana pasaron de ser de 10 a 12 horas, con sueldos de tan sólo 2 mil 300 pesos semanales.Vicente Aparicio Rosario, secretario general del Sindicato de la Construcción en Coatzacoalcos (CTM), destacó que aunado a eso, los pagos los realizan muy tarde, situación que afecta a los obreros."Reconocemos que sí nos están dando el empleo, mandamos oficios a la zona militar y nos presentamos como sindicato para promover el empleo y nos están contratando personal, pero los horarios sí están castigados; nos estamos quejando. No es justo que de 7 a 7 y sábados de 7 a 3 con 2 mil 300 (pesos) los ayudantes y 3 mil 400 los oficiales. Eso lo habíamos conseguido de 7 a 5. Son militares, andan armados, ni para ponerse con ellos. Pero sí les decimos que vean la situación, que no es posible que los sueldos son buenos, pero el horario es mucho", mencionó.El líder obrero reiteró que los obreros son civiles y no pueden ser tratados como si fueran militares de ahí que pidieron horarios, salarios y pagos justos y a tiempo."Los pagos se retrasan y entonces piden que les paguen tiempo extra. Esperamos no se incomoden, hay que defender a la gente, son estrictos aquí y respetamos, pero ellos cobran puntual y aquí hasta las 6 de la tarde.Que se reparta el trabajo equitativamente, que no se hable mal de las fuerzas del orden. Sé que me voy a poner con un enemigo grande pero no les tememos, pero deben ser equitativos", añadió.En la obra ubicada en la colonia Peloteros, donde antes fungía como campo de futbol y una estación alterna de bomberos, Vicente dialogó con un encargado de la obra quien le mencionó que estas condiciones fueron aceptadas desde el principio y sostuvo que al que no le guste, puede irse."Esa es la petición de usted. Pero el alto mando es de allá arriba. Yo no puedo (decidir). Le haré llegar la información. Cuando se les dio el trabajo se les dijo qué sueldos iban a recibir, qué horarios se les iban a dar y del pago pues de allá arriba depositan directamente", argumentó.