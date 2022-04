Albergue del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río se queda sin personal

La administración municipal panista de Boca del Río que preside Juan Manuel de Unanue Abascal reestructuró la integración del Instituto Municipal de las Mujeres, suprimiendo áreas y creando otras.En el nuevo Reglamento del Instituto que este viernes entra en vigor, fue suprimida la Junta de Concejo Municipal de la Mujer, el Órgano Interno de Control, la Coordinación de Transversalización de Perspectiva de Género y Proyectos y el cargo de Asistente de la Dirección.El Instituto tampoco tendrá personal para atención del albergue; ni elementos operativos que cada área designe con la finalidad de vincular la operatividad y transversalidad en el respeto a los derechos humanos de las mujeres.Ahora, está integrado por la Dirección General; Subdirección y la Jefatura Administrativa de la que dependerá el Departamento de Recursos Humanos, Servicios Generales y Logística.Funcionará la Jefatura de Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres que tendrá a su cargo los Departamentos Jurídico, Psicológico, Médico y de Trabajo Social.Así como la Jefatura Estratégica, Departamento de Proyectos y Departamento de Comunicación Social e Imagen.Asimismo, para ser directora del Instituto ya no se requiere ser ciudadana mexicana con residencia en el municipio no menor a un año a la fecha de la designación, ahora sólo se requiere vecindad en el municipio.También se requiere contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; tener un modo honesto de vivir; no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo; y haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, principalmente.También se dispuso que el patrimonio deberá tener como destino el facilitar el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de las atribuciones del Instituto.Sin embargo, la administración municipal no designó un porcentaje específico de su presupuesto al Instituto, sólo especificó que su patrimonio estará integrado por los recursos que le asigne el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, o el Gobierno Federal.Por los recursos que se obtengan por la presentación de proyectos del Instituto ante dependencias federales o estatales; así como por recursos que se obtengan por su participación en concursos ante dependencias federales o estatales.Por los demás bienes y recursos que adquieran por cualquier título; los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, las cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias al objeto del Instituto y a lo que se establece su acuerdo de creación, las leyes y reglamentos correspondientes; y los productos y rentas derivados de sus bienes patrimoniales, así como aquellos que adquiera lícitamente por otros conceptos.