El presidente municipal de Fortín, Gerardo Rosales Victoria, confirmó el despido de 25 trabajadores como parte de una reestructuración por el tema del presupuesto.Aseguró que las bajas son temporales y la intención es que regresen antes de que culmine el año.Rosales Victoria explicó que todas las áreas están teniendo ajustes incluso hasta en obra pública que de 71 acciones se eliminó una."Son compañeros que se van dos o tres meses y van a regresar, esa esa intensión que tenemos".Mencionó que el tema de la inflación está afectando a todos los sectores y los ayuntamientos no son la excepción.Pese a la situación confían que ya no haya otro recorte de presupuesto porque nuevamente tendrían que hacer despidos.Finalmente reconoció que están tratando de que no se vea afectada la ciudadanía optimizando recursos y atención.