Alcalde de Boca del Río podría ser denunciado y destituido

El presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, promovió un juicio de amparo en contra del Tribunal Estatal de Justicia Administra del Estado de Veracruz (TEJAV), que le ordenó sancionar a la Dirección de Tránsito Municipal y le advirtió que de no hacerlo será denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, además de que el Congreso podría destituirlo.De acuerdo con el expediente 311/2021 promovido ante el Juzgado Primero de Distrito, el edil boqueño busca la protección de la justicia federal en contra de la sentencia emitida por el TEJAV el 23 de noviembre de 2020.En dicho acuerdo se le requirió como superior jerárquico de la autoridad demandada Titular de la Dirección de Tránsito Municipal de Boca del Río, Veracruz, para que cumpla con la sentencia dictada en el expediente 63/2016/4ª-V del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y le apercibe que de no hacerlo dará vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado y al Congreso del Estado de Veracruz, para que proceda a su destitución.Ante ello, Humberto Alonso Morellí decidió promover el juicio de amparo, para no cumplir con la resolución y de igual forma evitar la denuncia y una eventual destitución de su cargo.El Juez Federal desechó la promoción del amparo, ante lo cual el Alcalde ya presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito a la espera de una resolución.