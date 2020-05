Alcalde de Chicontepec pretendía reelegirse; TEV tira su aspiración

En lo que fue la primera sesión virtual del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) con motivo de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, los magistrados desecharon la pretensión del alcalde de Chicontepec, Pedro Adrián Martínez Estrada, de reelegirse para el periodo 2020-2025.



Por mayoría, también votaron en contra del resolutivo para el pago de un salario a los Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer, toda vez que los promoventes no acreditaron la legitimidad de sus nombramientos.



Además, se discrepó sobre el medio de notificación de las sentencias aprobadas, toda vez que el magistrado José Oliveros Ruiz proponía que se hicieran vía correo electrónico, mientras que sus homólogos, Claudia Díaz Tablada y Eduardo Roberto Sigala Aguilar, coincidieron en establecer que por causa de la pandemia, se tiene que hacer por mensajería, por lo que los proyectos de resolución fueron aprobados con votos particulares, razonados y concurrentes.



Los magistrados acordaron establecer que las resoluciones se atiendan a la brevedad posible y no en un plazo de 5 días como había propuesto Oliveros Ruiz, ya que en estos momentos todos los términos legales están detenidos a causa de la pandemia y al establecer un tiempo determinado se corre el riesgo de que no sean atendidas.



Entre los puntos desahogados destaca el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electoral del Ciudadano (JDC), interpuesto por Adrián Martínez Estrada, alcalde de Chicontepec, en contra del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



El quejoso señala que consultó al OPLE sobre si podría reelegirse pero se le respondió que estaría imposibilitado.



Los Magistrados respaldaron la respuesta del OPLE, ya que en Veracruz los periodos constitucionales de los Alcaldes, hasta el momento, son de 4 años, mientras que la reelección está contemplada en la Constitución Política federal pero para los Ediles de tres años, por lo que en Veracruz no es aplicable el derecho de relección consecutiva.



Así también, se desahogó el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electoral del Ciudadano (JDC), presentado por Faustino García Montiel y otros, en calidad de Agente y Subagentes Municipales de Juchique de Ferrer, quienes piden que el Ayuntamiento otorgue una remuneración mensual al ser servidores públicos auxiliares.



El Ayuntamiento argumenta no tener presupuestado en el 2020 un pago para los Agentes y Subagentes Municipales y aunque el TEV ha determinado que sí es una obligación de la autoridad municipal, los Magistrados Claudia Díaz Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar se centraron en el punto de que los quejosos no acreditaron debidamente su legitimidad, por lo que el proyecto se votó en contra y será nuevamente revisado.



Recordaron que en meses pasados, una persona pretendió sorprenderlos exigiendo un pago sin que fuera agente municipal, por lo que consideraron que el proyecto presentado por el Magistrado José Oliveros Ruiz aún no estaba listo para que se dictara sentencia.



También ordenaron a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN resolver a la brevedad, el recurso de inconformidad interpuesto por el Rolando Sosa González por la omisión de otorgarle el nombramiento correspondiente como Presidente del Comité Directivo Municipal del Misantla.



Asimismo, ordenaron a la referida comisión partidista resolver a la brevedad la inconformidad de Mónica Elizabeth Villa Corrales, quien pide sea reconocida como consejera estatal.