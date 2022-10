Alcalde de Coatepec afirma que el puente del Diablo está en buenas condiciones

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, pidió no dejarse llevar con “la finta” respecto a las malas condiciones para transitar sobre el puente del Diablo, ubicado a un costado de la carretera que conduce a Las Trancas, señalando que este paso está en buenas condiciones.Y es que pese a las protestas de pobladores de la zona, que alertan de un posible riesgo de pasar por allí, sobre todo para las unidades de carga pesada, aseveró que se desprendieron los laterales de los muros productos de la humedad y el agua.“No se vayan con la finta de lo que leen o escuchan. Yo los invito a que vayan. Honestamente el puente está en buenas condiciones para seguir donde el tránsito. Lo que se desprendió fueron los laterales de los muros por la humedad, por el agua”, refirió en entrevista.Afirmó que su Gobierno no puede hacer alguna reparación al puente porque es un monumento histórico que data del Siglo XVI, por lo que requiere de un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para trabajar en su rehabilitación.“Se habla de una reconstrucción o remodelación, pero no le podemos meter mano porque tenemos que tener primeramente los permisos de INAH”, expresó.El munícipe coatepecano adelantó que ya están trabajando en un nuevo proyecto en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Para ver la posibilidad de un puente alterno, paralelo al actual, que sea más amigable en las curvas y que verdaderamente sirva para la carga pesada. Ese puente es del siglo XVI y no fue construido precisamente pensando en esta modernidad que ahora lo atraviesa diariamente”, expuso Raymundo Andrade Rivera.