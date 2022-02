Alcalde de Coatepec permite tiradero a cielo abierto, reprocha Agente Municipal

El Centro de Transferencia de Residuos Sólidos de la congregación de Las Lomas que autorizó el alcalde morenista, Rolando Andrade Rivera, ya está causando una severa contaminación y de no atenderse habrá un serio problema ecológico, manifestó Alfredo Reyes Hernández, agente municipal.Acusó que el munícipe había prometido que se trataba de un Centro de Transferencia pero se ha convertido en tiradero a cielo abierto porque los desechos no son retirados.Calculó que al momento hay cerca de mil toneladas de desecho acumuladas que atraen moscas y animales, que representa un serio problema de salud pública y un latente ecocidio.Dijo que han solicitado audiencia con el munícipe y hasta el momento no son atendidos, inclusive enviaron oficios a Sergio Rodríguez Cortés, procurador estatal de Medio Ambiente y ha hecho caso omiso.Sólo esperarán un par de días la respuesta de las autoridades estatales y municipales y de no tenerla, la población ha decidido bloquear el acceso al Centro de Transferencia y obstaculizar la carretera estatal Coatepec-Xico.Reyes Hernández añadió que en la zona del Centro de Transferencia hay sembradíos de café, caña de azúcar y limón, que podrán resultar seriamente afectados, debido a que las lluvias arrastran contaminantes que llegan directamente a las parcelas.Aunado a ello, los desechos atraen perros callejeros y animales silvestres como tejones y mapaches, que al consumir basura tragan plásticos que se atoran en sus gargantas y mueren asfixiados y sus cuerpos se quedan entre los desechos.A consecuencia de ello, ya hay olores fétidos y las casas habitación de la congregación de Las Lomas ya empiezan a resentir plagas de moscas.