Alcalde de Coetzala acusa a Síndica de obstaculizar operación del Ayuntamiento

El alcalde de Coetzala, Alejandro García, acusó a la síndica Clementina Yolanda Colohua de impedir el funcionamiento del Ayuntamiento al no cumplir con las tareas de su encargo, además de que, según el edil, ella pide “moches” para hacer trámites.El Presidente Municipal detalló que hay pagos que el Ayuntamiento no ha podido hacer porque se requiere de la firma electrónica, a cargo de la síndica, para sacar dinero del banco; pero por esta situación todo está parado.Refirió que, además, el Ayuntamiento tiene denuncias que interponer en contra de exfuncionarios municipales, pero por negligencia de la síndica, el jurídico no ha podido actuar en consecuencia. Hay denuncias que ya se hicieron, pero falta el respaldo de la síndica, quien pide “moches” para hacerlo, todo está parado.Asimismo, el Alcalde criticó que aparte de que no está haciendo su trabajo la mencionada exige un sueldo de 80 mil pesos mensuales, solicitud que hizo por oficio, “ni yo como Presidente gano eso; yo gano 18 mil pesos quincenales”.Recalcó que la edil está deteniendo el caminar de este Ayuntamiento, “nosotros fuimos votados para trabajar por el desarrollo de este municipio; y si no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos mal”.“No está trabajando, no está firmando los acuerdos en las sesiones de Cabildo, no está dando su firma electrónica, no está dando su firma a los abogados para que denuncien, no está asistiendo a las sesiones de Cabildo. Está incurriendo en un sinfín de anomalías”.Consideró que está mal asesorada por abogados que vienen prácticamente a desfalcar, para quienes la síndica incluso exige que se les pague, “el municipio no está en condiciones de pagar todo eso porque es uno de los que recibe menos presupuesto”.Subrayó que se debe tomar en cuenta que este municipio viene de una administración que “vino a desfalcar, que tenemos daño patrimonial, que tenemos una deuda al IPE, que tenemos una deuda ante el SAT, donde no podemos en este momento despilfarrar; sin embargo viene a chantajear (la síndica)”.Expuso el Alcalde que es lamentable que esta edil actúe de esa manera, cuando el Presidente de la República dice “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, y es lo que está haciendo esta persona, quiere moches, porque dice, quiero moches para firmarte de las obras, y así sucesivamente”.Finalmente, dijo que no va a permitir que esta edil quiera venir a desfalcar a este Ayuntamiento, por eso, expuso que ya presentó todas las pruebas ante la Legislatura para que actúen en consecuencia.