Alcalde de Cosamaloapan “destapa” a Secretario de Gobierno para próximo Gobernador

El presidente municipal de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto, refirió durante evento público y ante más de un veintena de alcaldes de la región de la Cuenca del Papaloapan, que espera ver el nombre del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en la boleta de la elección en el 2024.Fue en un evento en la explanada de su Ayuntamiento, donde Hermida Salto destapó al encargado de la gobernabilidad para contender en la próxima elección donde se elegirá a Gobernador, senadurías y diputaciones.Al hacer uso de la voz en la conferencia de prensa donde se anunció la pista de patinaje sobre hielo en su municipio para esta época decembrina, el edil refirió que desde que el Secretario de Gobierno tomó posesión ha estado muy pendiente de la Cuenca del Papalopaan “y lo digo no con presunción, lo digo con orgullo”.Ante más de 20 alcaldes en funciones y electos que asistieron a este evento, el Presidente Municipal de Cosamaloapan dijo que esto deriva de que el funcionario estatal es “un hijo nacido de la cuenca”.“Muchas veces nos olvidamos de nuestras raíces. Afortunadamente, él no se olvidó y ha reactivado, en todo lo que es la cuenca, la economía. Ha tenido una visión muy diferente de apoyar a todos los cuenqueños y en este caso a Cosamaloapan”, sostuvo.Después de agradecer al Secretario por su apoyo, se dirigió a los presentes con un pronunciamiento personal.“Decirles que ojalá y así sea, en el 2024 esté en esa boleta electoral el ingeniero Eric Cisneros. Me adelanto, es personal, es particular”, aclaró.Con asombro, el Secretario de Gobierno, quien estaba junto de él en el presídium, aplaudió junto con los presentes.Cabe mencionar que hasta el momento, aunque se escuchan varios nombres para suceder al mandatario estatal, ningún funcionario del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha expresado de manera clara si buscará otro cargo en el 2024, al señalar que aún no son los tiempos para hacer dichos pronunciamientos.