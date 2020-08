Alcalde de Ixcatepec organiza reunión para reportar obra pública

Ciudadanos de la cabecera, jefes de manzana, exfuncionarios y principalmente autoridades municipales de Ixcatepec desacataron las recomendaciones de la Secretaría de Salud al convocar a una reunión a puertas cerrada en el auditorio de la ciudad para exponer los avances de una supuesta obra; mientras se corre riesgo de contagio por covid-19, el evento careció de orden y superó el aforo recomendando en estas circunstancias por semaforización.



El edil, David Guzmán Martínez, de forma previa, a través de redes oficiales compartió publicaciones para que la gente se reuniera en el espacio público que se supone se encuentra cerrado por motivos de contingencia sanitaria; a partir de las 8 de la noche de este sábado más de 85 personas acudieron al llamado.



En las gráficas que se muestran en la cuenta oficial de Facebook de Ixcatepec, se observan a ciudadanos que no hacen el uso correcto del cubre bocas, que la sana distancia no se hace a más de 2 metros; y también al hacer uso del micrófono, varios de los asistentes tuvieron contacto con el equipo sin aplicar algún tipo de higiene.



Cabe señalar que, en el evento se encontraba presente el doctor, Emmanuel Andrade Cruz, director de salud en Ixcatepec, quien solo dejo entrever que a pesar de las condiciones del lugar, al no existir medidas sanitarias adecuadas, ignoro cualquier recomendación del sector estatal y federal.



El alcalde, Guzmán Martínez a pesar de portar su cubre bocas, en cada momento tuvo acercamiento entre sus compañeros de trabajo, como con algunos ciudadanos; se hacía acompañar de su esposa y de una comitiva que planteaban el avance de una supuesta obra, mientras amenizaban sus discursos con la participación de un trío.



Por último, el pasado viernes trascendió la muerte de un ciudadano de la localidad de Chicuala, que tuvo que ser trasladado a la ciudad de Tuxpan después de presentar síntomas similares a coronavirus; las autoridades municipales no dieron mayor información tras lo ocurrido, mientras este sábado se organizó una reunión en un espacio cerrado.