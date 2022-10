Alcalde de Ixtaczoquitlán debe consensuar con papás reubicación de escuela

El encuentro y consenso con padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, que no quieren se reubique la institución educativa no avanza porque el alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, hasta el momento no ha buscado propiciar un acercamiento con ellos.La reubicación la quiere hacer la SEV pero algunos papás no están de acuerdo, pues argumentan que el terreno a donde la quieren llevar no es apto.En entrevista con el coordinador de delegaciones de la SEV, Víctor Vargas Barrientos, indicó que hace 15 días aproximadamente se reunió con el director jurídico de la Secretaría, Jaziel Cabrera y con el alcalde Nahúm Álvarez Pellico y se acordó que el munícipe iba a consultar con los padres de familia en el sentido de ver la posibilidad de que aceptaran la reubicación del plantel.Añadió que el inmueble donde ahora opera la escuela no tiene escrituras ni las condiciones de infraestructura para que los niños puedan continuar tomando clases de manera segura en ese colegio.“En esas nuevas instalaciones obviamente las aulas serían de recién construcción es decir nuevas, con mejores condiciones para que los infantes y docentes puedan hacer su actividad”Dejó en claro que hasta el momento autoridades de la SEV no se han reunido con los padres y es que insistió que el trabajo de la consulta, acercamiento, charla y consenso con los paterfamilias es una responsabilidad y compromiso del presidente municipal.“Nos comentó que se iba ir reuniendo con los integrantes de la sociedad de padres de familia para ir consensuando el tema. Pero hasta ahora no ha reportado que tenga el acercamiento. Voy a hacer el contacto con el Alcalde para ver qué avances y acercamientos ha tenido con los papás y a partir de ahí determinar qué es lo siguiente. Es decir, si nos acercamos a los papás y tener una plática con ellos y llegar a un buen acuerdo entre todos los involucrados”.