Alcalde de Juchique de Ferrer revisará “cada peso” gastado por su antecesora

Exhibiendo facturas a nombre del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, mediante las cuales se constata que la administración saliente adquirió botellas de vino, whisky y otros licores, así como ropa para uso personal, con sumas superiores a los 15 mil pesos; el nuevo alcalde, Cruz Ulises Cuevas Hernández, advirtió que revisará “cada peso” que gastó su antecesora, Lisbeth Portillo Gumecindo.“En esos cuatro años no pudieron comprar una ambulancia, no pudieron atender al pueblo en sus necesidades, no pudieron pagar los aguinaldos a los trabajadores, pero sí tuvieron para poder comprar botellas de las más finas y más caras que ni yo me he tomado, creo que ni el Gobernador, ni el Presidente tampoco”, manifestó.En conferencia de prensa, le pidió a la exedil que no se ponga nerviosa y señaló que en su momento presentará las denuncias correspondientes ante las irregularidades que ha ido encontrando, para que los órganos competentes las investiguen y lleguen hasta las últimas consecuencias.“Apenas estamos revisando. Que no se ponga nerviosa la exadministración, porque apenas la estamos revisando y esto apenas lo encontramos. Vamos a revisar cautelosamente las facturas, cada peso desde el año que entraron hasta el último año en el que estuvieron, peso por peso”, reiteró.Y es que expuso que a cinco días de haber asumido la Presidencia Municipal de Juchique de Ferrer, el Palacio está cerrado al no contar ni con mobiliario ni insumos, ni con unidades vehiculares en buen estado y muchas de las cuales fueron vendidas por la exalcaldesa, pese a estar en buenas condiciones.“Vendieron la máquina retroexcavadora que la necesitamos porque independientemente de que no podemos laborar, estamos atendiendo a la ciudadanía en servicios primordiales como de Limpia Pública, la Policía Municipal, la Dirección de Agua Potable, Registro Civil. Pero no se vale que la maquinaria la vendan porque es del pueblo y para el pueblo”, acusó.Afirmó que nunca pudo llevar a cabo un proceso de entrega-recepción ordenado y conforme a los Lineamientos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), ya que Portillo Gumecindo nunca se quiso reunir con él y la madrugada del 1 de enero los exfuncionarios salieron de la sede de la Alcaldía y no dieron formalmente la documentación.“Al un servidor mostrarse un poquito exigente y pedirles que nos mostraran y que nos entregarán cada una de las áreas, lo único que hicieron fue salir corriendo por la puerta de atrás. No nos entregaron. Varias direcciones las dejaron abandonadas, prácticamente no nos entregaron las direcciones. No nos entregaron el parque vehicular. Lo tienen ahí abandonado, carros totalmente destrozados”, aseveró.En cuanto a las deudas, expresó que la gestión saliente dejó a los empleados sin el pago de tres quincenas, además de los aguinaldos a los trabajadores sindicalizados, quienes ya se acercaron a él para ver cómo les liquidarán este pasivo.“Señores, yo no adquirí esa deuda. La administración saliente tenía la responsabilidad de pagar. Pero yo me pregunto, en campaña, el hermano de la exalcaldesa ahí vi la maquinaria trabajando en los pueblos (…) ayer fue al Palacio (…) pero la esperé el día de la entrega- recepción, pero nunca llegó. Ayer llegó a tomarse una foto de que está cerrado, sí está cerrado pero por su mala administración”, culpó.