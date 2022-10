Alcalde de Las Vigas reta a Regidor presentar pruebas de supuestas anomalías

Luego de que el Regidor Único de Las Vigas de Ramírez, Lucio Domingo Landa, acusara al Ayuntamiento de supuesta opacidad en el manejo de los recursos públicos y en la asignación y ejecución de obras, el alcalde José de Jesús Landa Hernández respondió que si él tiene pruebas de lo que señala que las presente.En ese sentido, negó que en su administración se esté actuando de esa manera. Señaló que, por el contrario, la Tesorería Municipal ha manejado adecuadamente el presupuesto asignado a dicha demarcación.“Si él tiene pruebas que las presente, todas las personas tenemos esa parte de hacer una acusación (...) que haga su denuncia y nosotros vamos a proceder de la misma manera, pero los manejos de la Tesorería han sido adecuados”, aseveró el edil.Además aseguró que está abierto a cualquier auditoría a las finanzas municipales que pudiera ordenar el Congreso del Estado e insistió que la asignación de las obras se ha hecho conforme la Ley, es decir, mediante contratos a las empresas ganadoras.“Cuando gusten ahí están los expedientes, sin ningún problema (se pueden mostrar). Los procesos se están haciendo como deben ser, como los lineamientos lo marcan y los proyectos están”, precisó el munícipe al acusar al Regidor y a la síndica única, Bertha Margarita Espinoza Córdova, de incumplir su obligación de firmar los contratos, aun cuando es su obligación al ser la representante legal de la Alcaldía.“Nosotros estamos haciendo nuestras labores, se está trabajando de la mejor manera y todo está en orden”, reafirmó Landa Hernández al exponer que los retrasos en las obras han sido provocados por las lluvias y no por problemas en la ejecución de los proyectos, tal como lo había afirmado el integrante de su Cabildo.“Ha habido retrasos por las condiciones climatológicas, que no lo han permitido. Tenemos meses con lluvias y desgraciadamente no nos permiten avanzar. De hecho ya estamos entregando algunas obras (...) Pero no se puede avanzar por cuestiones climatológicas, no se puede pavimentar porque quedaría una obra de mala calidad”, refirió.Además indicó que ya tuvieron una “cita conciliatoria” a través del Congreso del Estado donde los tres ediles se comprometieron a cumplir sus funciones de manera coordinada, conforme lo estipula la Ley Orgánica del municipio Libre.