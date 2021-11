Alcalde de Medellín de Bravo no paga a Centros de Atención Infantil

Docentes de los Centros de Atención Infantil Comunitaria de Medellín de Bravo reclaman al alcalde Hipólito Deschamps el pago de dos meses de compensaciones que no han recibido pese a continuar trabajando.Se trata de 9 docentes en el igual número de CAIC en localidades del municipio que atienden a 80 niños de los tres grupos de preescolar.Explican que no reciben un sueldo como tal, sino la compensación mensual.“Tengo 23 años trabajando para el DIF, nunca nos dan un sueldo, es una compensación, es la primera administración que no nos paga la compensación, administración va y viene y todos nos pagan, ahorita es en esta recta final y el primer mes, nunca nos lo pagaron”, dijo Carolina Chávez, docente de la comunidad El Tejar.Aunque han intentado dirigirse directamente al Alcalde, no han logrado reunirse con él, ni con el personal a cargo del DIF.Exhiben que Hipólito Deschamps Espino Barros tiene para realizar viajes al extranjero pero no para pagar a sus trabajadores.“Que se toque el corazón (…) yo no creo que no pueda deshacerse de mil pesos para hacérnosla llegar a nosotros. No da la cara, ni él, ni la gente que tiene para él trabajando, no se vale porque si el señor tuvo para hacer sus viajes al extranjero, debe tener dinero para pagarle al personal. En sus viajes a España no va él solo, lleva hasta el perro”, agregó Adelaida Pacheco de la comunidad de Cruceros.Afirman que continuarán con las clases a distancia de los menores y esperarán a que la siguiente administración cumpla con sus pagos.