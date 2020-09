Alcalde de Omealca esquiva multa por contaminación del río Blanco, señala PMA

El alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, se niega a dialogar con la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado, para definir la multa que se le impondrá por contaminar el Río Blanco.



El procurador, Sergio Rodríguez Cortés, dijo que el funcionario se resiste a pagar lo correspondiente a la sanción por tirar basura al afluente.



"En el caso de Omealca está en rebeldía, el alcalde no quiso asumir su responsabilidad administrativa pero lo importante es que la parte ecológica sí la saneó. Ahora que hicimos un sobrevuelo vimos que los tres a cuatro lugares que tenían incidencia en basura estaban limpios, ya los cerraron", informó.



Dijo que el procedimiento administrativo sigue y tiende que pagar el munícipe antes de que se vaya, sino luego "va decir que es perseguido político y tiene que pagar porque es un delito ambiental. Él ya tiene conocimiento del delito y si no respeta a la autoridad caería en incumplimiento de un deber legal y es el responsable de los residuos de sus municipios".



Agregó que en su momento el presidente municipal no quiso llegar a un arreglo argumentando que era mucho dinero por la multa, pues oscila en más de 3 mil UMAS.



Rodríguez Cortés explicó que en el caso de Cuichapa, que también tiró basura al río, ya pagó la multa que se le impuso, la cual fue de más de 3 mil 500 UMAS.