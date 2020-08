Alcalde de Omealca urge revisar pacto fiscal; “inequidad es terrible”

Es urgente que los Gobernadores le tomen la palabra al Secretario de Hacienda para instalar inmediatamente una convención que permita revisar el pacto fiscal, dijo el alcalde de Omealca, Pedro Montalvo Gómez, al considerarlo como obsoleto “pues data de 1947”.



El Munícipe consideró que ya no es posible seguir así, “que de cada peso que manda la Federación al Estado, sólo el 4 por ciento de esos recursos es repartido a los municipios”; a lo que calificó como una inequidad terrible; “considerando que el municipio es la célula más pequeña de una entidad federativa pero que es donde se generan los gastos, las necesidades y las gestiones más importantes para que un Estado sea fuerte y tenga educación, salud, desarrollo e infraestructura caminera, el apoyo al campo, a las mujeres, a los jóvenes”.



Ante eso, propuso que inmediatamente se lleve a cabo ese mecanismo a todos los que están involucrados, que tenga un ámbito de competencia federal y ligarlo al presupuesto del año fiscal 2021.



En ese contexto, consideró necesario “escuchar las voces de unos Gobernadores, donde hablaban que es imposible enfrentar la pandemia si no hay recursos extraordinarios de la Federación para los Estados”.



Al respecto, sostuvo que, efectivamente, es totalmente imposible –desde el nivel municipal– atender la pandemia y los problemas que existen “acá abajo”.



Dijo que ellos como Alcaldes “sí nos piden que se debe atender y apoyar para los funerales, a nosotros sí nos piden que se debe apoyar para las medicinas, a nosotros sí nos solicitan la comida, a nosotros sí nos piden lo que a un Gobernador o a un Presidente de la República no hace. No porque no quieran, simplemente porque no los ven o no están al alcance. Mientras que nosotros somos los que nos tienen más cerca y damos la cara al pueblo”.



Por eso, recalcó la urgencia de la revisión del pacto fiscal y en ese contexto, aplaudió la petición de los Gobernadores a la que suman los Alcaldes (como la Federación de Alcaldes a la que pertenece), a fin de que esta solicitud se haga realidad y que si no alcanza a llegarles a ellos este beneficio, que lo reciban los futuros Alcaldes del país.



Pero dijo que, en estos momentos, es imposible enfrentar la pandemia con los pocos recursos, tomando en cuenta los recortes presupuestales de los que han sido objeto.