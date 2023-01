Alcalde de Orizaba anuncia aumento salarial de 15% para personal sindicalizado

El ayuntamiento de Orizaba decidió otorgar un aumento salarial del 15 por ciento a los trabajadores sindicalizados, además de sus prestaciones que tienen, indicó el alcalde Juan Manuel Diez Francos.Los beneficiados, dijo, son 850 personas del Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de Orizaba. De estos 540 son de base y los demás eventuales."Este año se pactó algo histórico que fue el 15 por ciento en sus salarios, independientemente de las prestaciones adicionales. Queremos premiarlos y también porque tenemos finanzas sanas en el Ayuntamiento con generación de recursos propios, no los federales, porque los federales ya sabemos lo que está pasando".Este aumento le significa al gobierno municipal 22 millones de pesos más al año.Consideró que esto marcará un precedente para los demás empleados, los cuales tienen contratos en otros ayuntamientos, pues será evidente que no van a querer recibir menos que Orizaba."En Orizaba no hay problema de tratar que los trabajadores y los ciudadanos sean clases medias, que salgan de la pobreza, como algunos personajes del gobierno dicen que si los pobres salen de esa pobreza se pasan a la derecha y no apoyan a los gobiernos, pero nosotros queremos el progreso".