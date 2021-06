Alcalde de Orizaba critica desatención a escuelas de la zona

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, indicó que ante el abandono casi total de las escuelas, el Ayuntamiento apoyará a varias para que el próximo regreso a clases presenciales sea seguro.



“La verdad es que las instituciones educativas están prácticamente en el abandono total”, dijo al comentar que muchas se han acercado a solicitar el apoyo, pero se dará prioridad a las que han participado en proyectos con las autoridades.



Indicó que son alrededor de 40 planteles los que han trabajado muy de cerca con el Ayuntamiento en las Miniolimpiadas, desfiles, el concurso de la Historia del Libro de Orizaba, los recorridos guiados en los museos, en el jardín botánico Biori y otras actividades que han buscado promover la educación.



Comentó que algunos directivos solicitan ayuda con el mantenimiento de áreas verdes, otros en impermeabilización ante goteras.



Señaló que a pesar de esas necesidades, estos planteles no reciben un solo peso de la Secretaría de Educación de Veracruz o Espacios Educativos.



Consideró que lo fundamental es que las escuelas estén en condiciones dignas para que el regreso a las clases sea sano y seguro para los alumnos.



Aclaró que no ayudarán a todas las instituciones educativas públicas de Orizaba porque no se tienen recursos para todas, pero se hará un análisis para ver a cuántas se puede apoyar.