Alcalde de Orizaba pide no suspender clases ni ninguna otra actividad ante violencia

El alcalde Juan Manuel Diez, esta noche informó que no hay toque de queda como se ha mencionado en redes sociales, que la ciudad ya está en paz, no hubo personas civiles lesionadas luego de la balacera registrada; pero sí reconoció que fue terrible el evento y causó miedo."Malos hay en todos lados, fue un evento difícil que causó miedo de que hubiera algún lesionado, es un hecho extraño donde se debieron haber tirado 300 cartuchos.No podemos negar las cosas como son, lo que puedo decir es que no hay ninguna persona lesionada entre la sociedad civil y están detenidos los delincuentes hasta donde yo sé y la información que me están proporcionando. La ciudad está en paz y todo sigue igual, mañana todo mundo a trabajar".Aunque dijo que no minimizan lo ocurrido, este hecho es aislado y el grito del 15 de septiembre no se va a suspender. "Sí tuvimos un enfrentamiento, estas personas eran malos que tiraron ráfagas de balazos contra las fuerzas del orden".Solicitó a todos los orizabeños que no hagan caso de muchos mensajes en las redes sociales, donde se habla de que podrían atentar contra funcionarios municipales, que no va haber clases mañana, pues esto no es real."No hay toque de queda como se ha dicho en redes sociales, insistió que las actividades para el Grito de Independencia no serán suspendidas".Calificó como terrible lo ocurrido, pues expresó que fueron muchos balazos."La instrucción que se tomó fue que se resguardará toda la zona ante el hecho de que podía haber balazos. Se hizo un cerco por parte de la Policía Municipal en 6 manzanas a la redonda, por fortuna no hay lesionados entre los ciudadanos, tengo entendido que están detenidas las personas que tenía armamento importante".Confirmo que los hechos ocurrieron a las 16:30 horas, y concluyó todo el operativo a las 20:15 horas de este lunes."A mí me causó mucho miedo como principal responsable de la seguridad en la ciudad, tenía temor porque no sabes bien qué es lo que está pasando, pero gracias a Dios está en paz. No hay policías lesionados y sí va haber clases. La Policía Municipal hizo lo que tenía que hacer que era resguardar el perímetro".Finalmente expresó que, a pesar de lo ocurrido, la gente no debe olvidar "que vivimos en una ciudad segura, que sí hay problemas, pero estamos trabajando".