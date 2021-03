Alcalde de Orizaba privatiza el deporte y complejos deportivos: Fundación "Caminemos Juntos"

El deporte y la cultura fue privatizada en Orizaba, el alcalde Igor Rojí y su selecto grupo de empresarios son los más beneficiados, señaló el presidente de la Liga Territorial de la Fundación "Caminemos Juntos", Eustacio Mendizábal Pérez.



Aseguró que los complejos deportivos que existen en la ciudad son para gente pudiente; "los pobres juegan en las calles", lamentó.



Tras ser testigo de que el estadio de fútbol sólo fue una promesa de campaña, y no la cumplió por las prisas de irse como supuesto precandidato a la diputación federal, reconoció la voluntad del Gobierno Estatal que encabeza el ejecutivo Cuitláhuac García Jiménez, al donar a través de la Legislatura del Estado, las cinco hectáreas del predio donde se ubican los mega campos para consolidar el proyecto de la ciudad de futbol.



"Preocupa a la juventud del Valle de Orizaba que juega futbol y practica otros deportes, porque desaparece el proyecto del estadio y ahora construirán una escuelita con espacios de pasto sintético para ricos", sentenció.



“Los que apoyamos el balompié en los barrios, las colonias, unidades habitacionales y fraccionamientos, vemos con preocupación, dijo, que desaparecen los mega campos para instalar otro negocio del gobierno municipal", abundó.



Comentó que el espacio gratuito y abierto para los deportistas ahora se convierta en uno de los negocios más de la administración de "Igor y su grupúsculo de empresarios piensan en un selecto sector de la población, los pudientes, y olvidan a la niñez y juventud de los barrios populares", resaltó.



Propuso al gobernador Cuitláhuac García, que los megacampos sean para el pueblo, no para quienes paguen una cuota.



Eustacio Mendizábal, quien dijo llevar más de dos décadas de impulsar el deporte en el valle de Orizaba y la región, pidió al gobierno que los campos y CDO sean gratuitos.



Recordó que Orizaba fue campeón estatal en la categoría infantil e intermedia de fútbol en los últimos dos años; pero no asistieron a los nacionales porque el Alcalde no quiso pagar el transporte de los niños.



Además, apuntó que Igor no es capaz de donar un trofeo o balón a los equipos que participan y llevan el nombre de Orizaba a los eventos estatales, ¿por qué? ¿quién sabe?, se preguntó.